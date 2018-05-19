GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar’ın 19 Mayıs Mesajı…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gençler, Cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.” sözlerine atıfta bulundu.

Akpınar yayınladığı 19 Mayıs mesajında, "19 Mayıs 1919 mukaddes vatan toprağının kurtuluşu için ilk gündür. Genç fikir ile yola çıkan Atam, Mustafa Kemal; Ölümsüz fikrini, mayısların aynı gününe sonsuza kadar emanet etti. Aynı fikirdeyiz... Hep genç kalacağız... Ve koruyacağız...” ifadelerini kullandı.

Akpınar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk ile, tüm şehit ve gazileri saygıyla andığını belirtti.