Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Kenevir soruşturması sürüyor
KENEVİR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Besim sağlık merkezlerini gezdi.
Girne’de fuhuş operasyonu
GİRNE’DE KAÇAK FUHUŞ
banner282
Flaş Haber
Girne’de fuhuş operasyonu
Kapat

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar: “Hükümetimiz ve Ev Sahipleri Döviz Konusunda Gerekli Adımları Atmalı”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda hükümetin ve ev sahiplerinin gerekli adımları atmasını istedi, ülke genelinde birlik olma çağrısında bulundu.

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar: “Hükümetimiz ve Ev Sahipleri Döviz Konusunda Gerekli Adımları Atmalı”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda hükümetin ve ev sahiplerinin gerekli adımları atmasını istedi, ülke genelinde birlik olma çağrısında bulundu.

25 Mayıs 2018 Cuma 14:33
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar: “Hükümetimiz ve Ev Sahipleri Döviz Konusunda Gerekli Adımları Atmalı”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda hükümetin ve ev sahiplerinin gerekli adımları atmasını istedi, ülke genelinde birlik olma çağrısında bulundu.

Akpınar açıklamasında, GAÜ ve KAÜ olarak eğitim harçlarını TL olarak belirlediklerini kaydederek, “Ancak Vakıflar İdaresi, devlet ve belediyelerden kiralanan tüm emlak döviz üzerinden. Hükümetimiz ve ev sahipleri döviz konusunda gerekli adımları atmalı. Birlikte anlayış ve destekle öğrencilerimizi korumalıyız” dedi.

banner277
Akpınar, ev ve işletme sahiplerinin de artık kiralarını bu süreçte döviz üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden almaları gerektiğini ifade ederek, “Ev ve işletme sahipleri de artık kiralarını bu süreçte döviz üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden almalılar. Yüksek kira ve dövizle kira ısrarı içinde bulunduğumuz süreçte, tüm sektörlere; özellikle öğrencilerimize çok büyük zarar gelecek. Ülke olarak birlikte olma zamanı” ifadelerini kullandı.

Dövizle ilgili hükümetten iyileştirme beklenemeyeceğini, KKTC’nin ekonomik varlık ve yönetim sisteminin buna uygun olmadığını belirten Akpınar “Hükümet kendi kurumlarını Türk Lirası işleme yönlendirmeli. Sektörler olarak bizlerin de birlikte hareket etme zorunluluğumuz var” dedi.

Son Güncelleme: 25.05.2018 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
Eroğlu: “Lefkoşa’nın durumu arzulanan noktadan çok uzak”
Eroğlu: “Lefkoşa’nın durumu arzulanan noktadan çok uzak”
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Partilerin Aday Belirleme Süresi Bugün Doldu
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Partilerin Aday Belirleme Süresi Bugün Doldu
Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Gündüz Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Gündüz Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!
Nami, Serbest Liman ve Bölge’yi Ziyaret Etti
Nami, Serbest Liman ve Bölge’yi Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor...
Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim