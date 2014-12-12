GAÜ KÜRESEL BİLİM AİLESİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Konuyla ilgili GAÜ-KAM’dan yapılan açıklamada, etkinliğin GAÜ-KAM tarafından organize edilen “Çanakkale Şükran Yürüyüşü”’nün Çanakkale Muharebelerinin 100. yılı çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtilirken, güzergahın, Ergenekon Köyü – Çanakkale Esirler Mağrası olacağı bildirildi. 14 Aralık 2014 Pazar günü saat 8:00’da gerçekleşecek olan etkinliğin toplanma yerinin Lefkoşa-Gazi Mağusa yolu, Erülkü Süper Market önü olduğu ifade edilen açıklamada, tahmini yürüyüş süresinin 1,5 saat gidiş, 1,5 saat dönüş olacak şekilde 3 saat süreceği vurgulandı.



Çanakkale Esirler Mağarası:



İngiltere tarafından 1915 yılında Çanakkale cephesinde esir alınan ve daha sonra Kıbrıs adasında bugün Gazi Mağusa'da Karakol bölgesi olarak bilinen bölgede (Gülseren Eğitim Kampı) açılan esir kampına getirilen Türk savaş esirleri zaman zaman kamptan kaçmayı başarırlar. Saklanmak ve uygun bir anda Anadolu'ya kaçmak üzere geldikleri yer ise bölgedeki Türk köylerinin (özellikle Ergenekon, Görneç ve Kalavaç) de destekleriyle yürüyüş gerçekleştireceğimiz Esirler Mağarası olur. Mağara stratejik konumu, bütün bölgeye hakim güvenliği, saklanma ve rahat hareket etme avantajlarıyla 1922 yılına kadar esir kampından kaçmayı başarabilmiş Türk savaş esirlerine ev sahipliği yapar.

