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GAÜ Küresel Bilim Ailesi Pakistan İçin Biraraya Geldi.‏

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Küresel Bilim Ailesi geçtiğimiz gün Pakistan’da yaşanan üzücü olayın ardından tören gerçekleştirdi.

GAÜ Küresel Bilim Ailesi Pakistan İçin Biraraya Geldi.‏

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Küresel Bilim Ailesi geçtiğimiz gün Pakistan’da yaşanan üzücü olayın ardından tören gerçekleştirdi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 16:49
GAÜ Küresel Bilim Ailesi Pakistan İçin Biraraya Geldi.‏
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 GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Özgürlük Meydanı’nda gerçekleşen törene, GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Törende bir konuşma gerçekleştiren GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi şunları söyledi;
“Pakistan’da geçtiğimiz gün yaşanan üzücü olayın ardından bugün burada toplandık. Pakistan’ın hemen hemen her bölgesinde bulundum. Pakistan’daki kardeşlerim beni her zaman evimdeymiş gibi hissettirdi. Türkiye veya Kıbrıs'lı olduğumu söylediğim zaman gözlerdeki parlaklığı her zaman gördüm. Bu gün bu hisleri kaybettiğimiz çoğunluğu çocuk olan 148 kişi için paylaşıyoruz. Bu yaşanılan üzücü olaylar, gördüğümüz resimler gerçekten utanç verici. Özellikle dünya problemleri ve sorunları üzrerinde hataları veya sorumlulukları olmamasına rağmen bu gençlere ve çoçuklara yapılan olay tam bir utançdır. Bu çeşit terör olayları herhangi bir durumu çözmüyor, aksine dahada kötüleştiriyor. Hepinizden isteğim Pakistan’dan ve nereden olursanız olun bugün tek bir amaç için, orada ölenler ve aileleri için hepbirlike olmamız. Bu nedenle sizleri Girne Amerikan Üniversitesi Aile bireyi ve bir insan olarak onların ruhları, aileleri ve onurları için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum” dedi.
Tören saygı duruşunun ardından sona erdi.
Son Güncelleme: 17.12.2014 16:54
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