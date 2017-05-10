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10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:47

GAÜ KRAL VE KRALİÇESİ BELLİ OLDU

GAÜ KRAL VE KRALİÇESİ BELLİ OLDU
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Girne Amerikan Üniversitesi’nin Telsim Ana Sponsorluğunda gerçekleşen 2017 Bahar Şenlikleri kapsamında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen GAÜ Kral ve Kraliçesinin seçildiği güzellik yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen güzellik yarışmasına basının yanı sıra GAÜ öğrencileri de büyük ilgi gösterdi. Telsim, Memduh Erdal Parfümeri, ve Ju Ju Butik’in katkıları ile gerçekleşen GAÜ 2017 Güzellik Yarışmasında yarışmacılar gösterdikleri sahne performansı ve konuşmaları ile büyük beğeni toplarken heyecanlarını da gizleyemediler.




Yarışmanın jüri üyeliğini bu yıl GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal , GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk , GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer , Memduh Erdal Make-up artist Nazime Karaman , Ju Ju Butik ‘ten ise Şengül Ünal yer aldı .

GAÜ 2017 Güzellik Yarışmasında GAÜ Dans Kulübü hazırlamış oldukları birbirinden başarılı dans şovları geceye damgasını vurdu. GAU Dans Kulübünün yanında gecede İletişim Fakültesi öğrencisi Taliya Khafizou’nun muhteşem piyona resitali ve Sergen’s Group’un dans gösterisi öğrenci ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.



2017 yılının “Kraliçe”si Ghita Al Mouaddib olurken , “Kral”ı ise Noor Nader oldu. İkinciliği Anna Avlas alırken, erkeklerde ise ikinciliği Alperen Koç üstlendi. Yarışmanın üçüncülüğünü erkeklerde Doğukan Zorer alırken, bayanlarda ise Bahar Şeker aldı .

Yarışmada ayrıca sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi . Memduh Erdal ‘dan Nazime Karaman’a , Ju Ju Butikten ise Şengül Ünal’a katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketlerini GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer takdim etti.



GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk gerçekleştirdiği konuşmasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Güzellik Yarışmasının , üniversitenin en güzel renklerinden biri olduğunu ve uluslararası öğrenci zenginliğini de gördüğümüz en güzel yarışmalardan biri olduğunu kaydetti. Öztürk ayrıca öğrencileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını, üniversite yıllarında kendilerine güzel anılar bıraktıracak bu eğlenceli yarışta öğrenciler ile keyifli bir saat geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Öztürk ayrıca Bahar Şenliklerinin öğrenciler için sınavlardan önce iyi bir motivasyon olduğunu ve iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri 4. Günü Programı ise şu şekildedir;

10:00 - 22:00 Telsim Freezone Kampüs Etkinlikleri Yer: GAU Lympic

10:00 – 11:00 Tavla Turnuvası (3. Eleme) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

11:00 – 12:00 Tabu XS (inglizce – Türkçe) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

12.00 “YOGA” GAU Stage School /Irmak Behzatoğlu Yer: Ana Sahne/GAU Lympic

12:00 – 12:30 Pişti Turnuvası Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

12:00 – 13:00 Halat Çekme Yarışı Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

12:00 – 13:00 Can Simidi İçine El İncesi Atma Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

13.00 - 14:00 GAU BAND ile Kısa Bir Mola Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

13:00 – 13:30 Jenga XL Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

14:00 – 15:00 Eşli Sek Sek(G.O) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

14:00 – 15:00 LOL Turnuvası Yer: Cep Sinema Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

14:30 – 15:00 “Stolk” Söyleşi Yer: Milenyum Senato Kongre Merkezi

15:00 – 15:30 Manevra (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

15:30 – 16:00 Harddisc (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

16:00 – 16:30 Yürüyen Yo (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

16:00 “ROCK 101”LAÜ Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

17:00 “Tetra” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

18.00 Telsim ile Fulleme Arası Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

19:00 GAU Star Ses Yarışması Yer: Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi

20:00 80’ler 90’lar Dj Performans Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

22:00 “ İREM DERİCİ” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic  
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GAÜ KRAL VE KRALİÇESİ BELLİ OLDU
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