GAÜ KRAL VE KRALİÇESİ BELLİ OLDU

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen güzellik yarışmasına basının yanı sıra GAÜ öğrencileri de büyük ilgi gösterdi. Telsim, Memduh Erdal Parfümeri, ve Ju Ju Butik’in katkıları ile gerçekleşen GAÜ 2017 Güzellik Yarışmasında yarışmacılar gösterdikleri sahne performansı ve konuşmaları ile büyük beğeni toplarken heyecanlarını da gizleyemediler.Yarışmanın jüri üyeliğini bu yıl GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal , GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk , GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer , Memduh Erdal Make-up artist Nazime Karaman , Ju Ju Butik ‘ten ise Şengül Ünal yer aldı .GAÜ 2017 Güzellik Yarışmasında GAÜ Dans Kulübü hazırlamış oldukları birbirinden başarılı dans şovları geceye damgasını vurdu. GAU Dans Kulübünün yanında gecede İletişim Fakültesi öğrencisi Taliya Khafizou’nun muhteşem piyona resitali ve Sergen’s Group’un dans gösterisi öğrenci ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.2017 yılının “Kraliçe”si Ghita Al Mouaddib olurken , “Kral”ı ise Noor Nader oldu. İkinciliği Anna Avlas alırken, erkeklerde ise ikinciliği Alperen Koç üstlendi. Yarışmanın üçüncülüğünü erkeklerde Doğukan Zorer alırken, bayanlarda ise Bahar Şeker aldı .Yarışmada ayrıca sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi . Memduh Erdal ‘dan Nazime Karaman’a , Ju Ju Butikten ise Şengül Ünal’a katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketlerini GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer takdim etti.GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk gerçekleştirdiği konuşmasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Güzellik Yarışmasının , üniversitenin en güzel renklerinden biri olduğunu ve uluslararası öğrenci zenginliğini de gördüğümüz en güzel yarışmalardan biri olduğunu kaydetti. Öztürk ayrıca öğrencileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını, üniversite yıllarında kendilerine güzel anılar bıraktıracak bu eğlenceli yarışta öğrenciler ile keyifli bir saat geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Öztürk ayrıca Bahar Şenliklerinin öğrenciler için sınavlardan önce iyi bir motivasyon olduğunu ve iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri 4. Günü Programı ise şu şekildedir;10:00 - 22:00 Telsim Freezone Kampüs Etkinlikleri Yer: GAU Lympic10:00 – 11:00 Tavla Turnuvası (3. Eleme) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt11:00 – 12:00 Tabu XS (inglizce – Türkçe) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt12.00 “YOGA” GAU Stage School /Irmak Behzatoğlu Yer: Ana Sahne/GAU Lympic12:00 – 12:30 Pişti Turnuvası Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt12:00 – 13:00 Halat Çekme Yarışı Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt12:00 – 13:00 Can Simidi İçine El İncesi Atma Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt13.00 - 14:00 GAU BAND ile Kısa Bir Mola Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic13:00 – 13:30 Jenga XL Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt14:00 – 15:00 Eşli Sek Sek(G.O) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt14:00 – 15:00 LOL Turnuvası Yer: Cep Sinema Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt14:30 – 15:00 “Stolk” Söyleşi Yer: Milenyum Senato Kongre Merkezi15:00 – 15:30 Manevra (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt15:30 – 16:00 Harddisc (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt16:00 – 16:30 Yürüyen Yo (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt16:00 “ROCK 101”LAÜ Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic17:00 “Tetra” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic18.00 Telsim ile Fulleme Arası Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic19:00 GAU Star Ses Yarışması Yer: Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi20:00 80’ler 90’lar Dj Performans Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic22:00 “ İREM DERİCİ” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic