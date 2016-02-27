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GAÜ Konaklama ve Turizm Yüksekokulu HTMI Yetkililerini Ağırladı

GAÜ Konaklama ve Turizm Yüksekokulu HTMI Yetkililerini Ağırladı

27 Şubat 2016 Cumartesi 16:49
GAÜ Konaklama ve Turizm Yüksekokulu HTMI Yetkililerini Ağırladı
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GAÜ KONAKLAMA VE TURİZM YÜKSEKOKULU HTMI YETKİLİLERİNİ AĞIRLADI

GAÜ KONAKLAMA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK OKULU; İSVİÇRE HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTİTUTE PAZARLAMA MÜDÜRÜ`NÜ AĞIRLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu, İsviçre’nin Luzern Kantonunda yer alan HTMI ( Hotel and Tourism Management Institute ) pazarlama müdürü Marton Laporta`yı ağırladı.

GAÜ Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksek okul Müdürü ve Uluslararası Turizm Eğitimi Konseyi Başkanı Yrd. Doç.Dr. İsmet Esenyel yapmış olduğu açıklamasında, 2014 yılında iki üniversite arasında yapılan anlaşma gereği; daha fazla öğrenci değişim programları ve çift diploma konuları üzerinde yoğun bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarına işaret ederek şunları söyledi;

“Bizlerin Kıbrıs’ın Kuzeyinde, özellikle Turizm Sektörünün Başkenti Girnemizde verdiğimiz konaklama ve turizm eğitimi tüm dünya tarafından takdir ve ilgi ile izlenmektedir. Bu amaçla Kendi Yüksekolulumuz içerisinde bulunan 39 farklı ülkeden gelen öğrencilerimiz GAÜ Yurt dışı kampüslerimiz yanında, Avrupa`da öncü otelcilik eğitimi veren üniversite ve kolejler ile hergün bağını çoğaltarak artırmaktadır. Bu gibi değişim programları neticesinde, biz öğrencilerimizi farklı ülkelere göndermekle kalmıyoruz, işbirliği yaptığımız üniversitelerden de öğrencileri en az 6 ay adamızda da misafir ediyoruz” dedi.

HTMI Pazarlama Müdürü Marton Laporta ise yaptığı açıklamasında, GAÜ’nün özellikle son yıllarda konaklama ve turizm eğitiminde gösterdiği hızlı yükselişin bir tesadüf olmadığını, bunun altyapı ve 2014 yılı Eylül ayında ziyaret ettiği ve hayran kaldığını belirttiği Le Chateau Lambousa Uygulama Merkezinin açılması ile bağlantılı olduğunu ifade etti. GAÜ Konaklama ve Turizm Yüksek Okulu öğrencilerinin, kendi gözlemleri sonucunda aldıkları kültür ve bilginin kendisini hissettirdiğine işaret eden Laporta “GAÜ ile ilişkilerimiz, tüm turizm eğitimini kapsayacak şekilde devam edecek. bunun için Nisan sonu değerli meslektaşım İsmet Esenyel ile HTMI İsviçre’de çok önemli bir toplantılar dizisi gerçekleştirecektir” dedi.

Toplantıya GAÜ Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile, İsviçre HTMI Pazarlama Müdürü Marton Laporta, Kıbrıs Temsilcisi Aylin Akdeniz ile GAÜ’den İsmet Esenyel, Hüseyin Bozdağlar, Derya Timuçin ve Derya Ertürk katıldı.

 
Son Güncelleme: 27.02.2016 18:53
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