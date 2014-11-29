GAÜ KKTC'yi Rusya'da Temsil Etti

GAÜ KKTC’Yİ RUSYA’DA TEMSİL ETTİ



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rusya’nın Kazan kentinde gerçekleştirilen uluslararası eğitim fuarında KKTC’den katılan tek eğitim kurumu olarak ülkesini temsil etti.



GAÜ, Rusya’nın Kazan kentinde uluslararası bir çok üniversite, eğitim kurum ve kuruluşunun katılımı ile gerçekleşen uluslararası eğitim fuarında, KKTC yüksek öğretimini, kültürel ve doğal güzelliklerini anlattı. Yoğun katılımın gerçekleştiği fuarda, GAÜ stantına yoğun ilgilinin olduğu gözlemlenirken, uluslararası akreditasyonlar ve üyelikler öğrenci adaylarını, velilerini ve eğitim kuruluşlarının dikkatini çekti.



Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Kazan kentinde gerçekleşen uluslararası eğitim fuarında KKTC’den katılan tek eğitim kuruluşu oldukları bildirilirken, eğitim standartlarının yüksek oluşu ve öğrencilere sunulan kolaylıkların faur katılımcıların dikkatini çektiği belirtildi. Özellikle üniversite eğitimi alacak olan öğrencilerin GAÜ standına yoğun ilgi gösterdiği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin uluslararası öğrenci ve akademisyen profili yanında, dünyaca ünlü akreditasyonların ve üyeliklerin de kendileirni cezbettiği vurgulandı. Ayrıca öğrencilerin, GAÜ tarafından kendilerine tanınan eğitim ayrıcalıklardan ve KKTC’nin doğal, kültürel ve tarihi yapısından etkilendikleri dile getirildi.