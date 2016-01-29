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GAÜ KKTC’deki Dev Yatırımlarına Hız Kesmeden Devam Diyor‏

GAÜ’nün Beşparmak Projesini Hayata Geçiriyor.........

GAÜ KKTC’deki Dev Yatırımlarına Hız Kesmeden Devam Diyor‏

GAÜ’nün Beşparmak Projesini Hayata Geçiriyor.........

29 Ocak 2016 Cuma 16:25
GAÜ KKTC’deki Dev Yatırımlarına Hız Kesmeden Devam Diyor‏
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 GAÜ KKTC’DEKİ DEV YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM DİYOR‏


Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde ki 50.yılına doğru ilerlerken, gerçekleştirmiş olduğu dev yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

GAÜ Senatosu, 2016 yılının ilk yöneticiler kurulu toplantısında “GAÜ 2020+5 Master Planı”nı onaylayarak, özelde Girne ve GAÜ, genelde tüm KKTC için önemli fayda sağlayacak büyük proje’nin başlangıcını verdi.

GAÜ Yöneticiler Kurulu Toplantısının ardından biraraya gelen, aralarında, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kusal Öztürk, Rektör Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri, Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukat Aral Doğu ve Öğretim Üyesi Mimar Fevzi Özersay gerçekleştirdikleri toplantının ardından arazi üzerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Rektör Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri şunları söyledi;

Sadri: “Bu Proje, Ülkeye ve Girneye Önemli Fayda Sağlayacak”

“2016 yılının ilk yöneticiler kurulu toplantısında GAÜ 2020+5 master planı onaylandı ve önümüzdeki 10 yıl içerisindeki üniversitenin ihtiyaçarı, üniversite ve kent gelişiminin ilişkisi içerisinde bir plan hazırlanmıştır. Bu proje sadece GAÜ için değil, tüm Girne ve KKTC için büyük öneme sahiptir. Projenin en önemli payı, 5 farklı fakülte için, 5 farklı bina inşaa edilecek olması ve proje dahilinde birçok sosyo-kültürel faliyet alanını içerisinde barındıracak olmasıdır. Önemli bir yaşam merkezinin ülkeye ve Girne’ye kazandırılması planlanıyor. Beşparmak projesinin temel ve kavramsal oluşumunun değerlendirilmesi için gerçekleştirmiş olduğumuz toplantının ardından, proje alnında incelemelerde bulunarak, proje çalışmaları başlatıldı. Ayrıca toplantı sırasında, proje çalışmalarının zamanlaması ve ilerleyişi üzerine önemli kararlar verildi. Bu çerçevede önümüzdeki aylarda projenin konsept olarak tamamlanıp, gerekli başvuruların ve işlemlerin ardından inşaat sürecenin başlanması beklenmektedir” dedi.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk yapmış olduğu açıklamasında şunları söyledi;

“GAÜ’nün vizyonu çerçevesinde şekillenecek olan Beşparmak Projesini MimarlıkFakültesi akademisyenleri ile birlikte yerinde inceme imkanı bulduk. Ben kendimde bir mimar ve yüksek mühendis olarak bu projenin içerisinde olmaktan ve ilerleyişini görmekten büyük heyecan duyuyorum. Bu proje özelde Girne ve GAÜ

olmak üzere tüm ülke çapında birçok sosyo-kültürel faaliyete de öncülük yapacaktır” dedi.



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Son Güncelleme: 29.01.2016 16:24
Anahtar Kelimeler:
GAÜ KKTC’DEKİ DEV YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM DİYOR‏
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