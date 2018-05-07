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GAÜ, KKTC Ekonomi ve Finans konferansında boy gösterdi

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Kulübü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Kulübü ve İstanbul Ticaret Odası’nın katılımı ile 18’inci KKTC “Ekonomi ve Finans” konferansı gerçekleşti.

GAÜ, KKTC Ekonomi ve Finans konferansında boy gösterdi

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Kulübü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Kulübü ve İstanbul Ticaret Odası’nın katılımı ile 18’inci KKTC “Ekonomi ve Finans” konferansı gerçekleşti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:19
GAÜ, KKTC Ekonomi ve Finans konferansında boy gösterdi

GAÜ, KKTC EKONOMİ VE FİNANS KONFERANSINDA BOY GÖSTERDİ

Girne Amerikan Üniversitesi  İşletme Kulübü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Kulübü ve İstanbul Ticaret Odası’nın katılımı ile 18’inci KKTC “Ekonomi ve Finans” konferansı gerçekleşti.

Konferansta, Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyeleri Yard.Doç. Dr. Adnan Husmat ve Vildan Esenyel’in yaptıkları sunum ve konuşmalarla Türkiye ve Dünya’da ki gelişmeler ve değişimler ekonomik ve finansal açılardan değerlendirildi.
Ayrıca konferansa Türkiye Katılım Bankaları Birliği Sekreteri Osman Akyüz ,İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Hicabi Ersoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi ve Ekonomistler Platformu Başkanı Ahmet Oğuz Demir katılım gösterdi.

Konferansın ilk konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Katılım Bankaları Birliği Sekreteri Osman Akyüz, Türkiye’de bankacılık sektörünün genel görünümünü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Hicabi Ersoy konuşmasına bankacılık alanında oluşabilecek finansal sorunlar ve iç tasarrufun yetersizliğinden bahsederek başladı, bankaların taşıdığı yabancı para komisyonları ileride sıkıntı yaşatabileceğini fakat BDDK’nın yayınladığı son raporda bu komisyonların şu an için bir sorun oluşturmadığı bu yüzden içlerinin rahat olduğunu söyledi ve ekledi; Bunun bir risk olduğunu ve hızlı bir şekilde vade uyumsuzluğu ve risk olumsuzluğu ile baş başa olduğunu ve bu risklerin iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi.  

Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Vildan Esenyel, itibar yönetiminin bankacılık alanına bakıldığında diğer sektörlerden bir farkının olduğunu ve bu itibarın bankacılık sektörü için yasalarla koruma altına alındığını belirtti.Sunumunun ikinci bölümünde ise dünyada ve finans sektöründeki bir takım değişim ve gelişimden bahseden Vildan Esenyel.Dünya piyasasındaki teknolojik gelişmeler hakkında konuşarak, dünyada bu kadar teknolojik akım ve atılımın ardından değişimin kaçınılmaz olduğu düşüncesini katılımcılarla paylaştı.Bu değişimin yalnızca üreticiler olarak değil tüketiciler tarafındanda değiştiğini söyledi.Bunun üzerine tüketiciler örneğine değinerek algı konusuna değinen Vildan Esenyel.Algıların toplumdan topluma hatta ve hatta kişiden kişiye değiştiğini belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Hushmat,  Ekonomi ve finansta teknolojiyi ve dijitalleşmeye bakış konusuna değindi.14 farklı ülke’de 1600’den fazla finans yöneticisinin katıldığı bir araştırmayı örnek vererek, dijital dönüşümle ilgili önümüze çıkan iki faktör olduğunu belirtip bu faktörlerin ise birincisinin müşteri ikinsinin ise rekabet olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi ve Ekonomistler Platformu Başkanı Ahmet Oğuz Demir, Konuşmasına  ekonominin tarihinden bir başlangıç yapıp,katılımcılara bir kaç soru sorarak yaptığı girişle sunumuna başladı.Buradan sanayi devrimine geçiş yapan Ahmet Oğuz DEMİR sanayinin tarihsel değişim ve gelişimiyle ilgili katılımcılara verdiği sunu ve örnekler ile konunun derinliklerine inerek sunumunu sürdürdü.

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