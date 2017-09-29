GAÜ KKTC BAYRAĞINI ULUSLARARASI HAVA SAHASINA TAŞIYOR

GAÜ HAVA TAKSİ İŞLETMESİ İÇİN START VERDİ
MUHTAROĞULLARI: “KKTC HALKININ BEKLEDİĞİ KENDİ BAYRAĞIMIZI
TAŞIYACAĞI BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM
EDİYOR”
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), havacılık ve pilotaj alanında büyümeye devam ediyor.
GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başnaı Serhat Akpınar başkanlığında, GAÜ
Uluslararası Havacılık Akademisi İstanbul Merter yerleşkesinde gerçekleştirdiği toplantıda,
havacılık alanında önemli kararlar aldı. Gerçekleşen toplantı bünyesinde GAÜ bünyesinde
kurulacak olan “Hava Taxi” işletmesi için start verildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Kaptan Pilot
Mehmet Muhtaroğulları, GAÜ bünyesinde hava taxi işletmesi için start verdiklerini belirterek,
bünyelerine; bir adet busines jet ve 19 koltuk kapasiteli jet uçağı alımıyla ilgili işlemlerin
başlatıldığını ifade etti. En kısa zamanda Kıbrıs, Türkiye ve daha sonra da üçüncü ülkelere de
uçuşlar yapılabilecek şekilde çalışmaların başladığını belirten Muhtaroğlları, “KKTC halkının
beklediği kendi bayrağımızı taşıyacağı bir hava yolu için de çalışmalarımız devam
etmektedir” dedi.
Muhtaroğullari açıklamasının devamında ise şunları söyledi;
“Girne Amerikan Üniversitesi, havacılık dalında her gün yeni adımlar atmaktadır. Bu yıl
havacılık bölümündeki öğrenci sayısının artması ve özellikle pilotaj bölümündeki öğrenci
sayısındaki artış sebebiyle, GAÜ filosundaki uçak sayısını artırmak için iki adet DA 40 model
ve bir adet DA42 çift motor uçağın alımı için karar almıştır. Son zamanlarda havayolu
şirketlerindeki pilot ihtiyacı nedeniyle Türkiye’de ki havacılık okulları kadrolarını
genişletirken, KKTC 'de bir ilki başaran GAÜ Havacılık Yüksek Okulu olarak bizlerde
kadromuzu ve eğitim uçak sayımızı artırmak için kararımızı aldık ve yolumuza hızla devam
etmekteyiz” dedi.