GAÜ KKTC BAYRAĞINI ULUSLARARASI HAVA SAHASINA TAŞIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), havacılık ve pilotaj alanında büyümeye devam ediyor.GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başnaı Serhat Akpınar başkanlığında, GAÜUluslararası Havacılık Akademisi İstanbul Merter yerleşkesinde gerçekleştirdiği toplantıda,havacılık alanında önemli kararlar aldı. Gerçekleşen toplantı bünyesinde GAÜ bünyesindekurulacak olan “Hava Taxi” işletmesi için start verildi.Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Kaptan PilotMehmet Muhtaroğulları, GAÜ bünyesinde hava taxi işletmesi için start verdiklerini belirterek,bünyelerine; bir adet busines jet ve 19 koltuk kapasiteli jet uçağı alımıyla ilgili işlemlerinbaşlatıldığını ifade etti. En kısa zamanda Kıbrıs, Türkiye ve daha sonra da üçüncü ülkelere deuçuşlar yapılabilecek şekilde çalışmaların başladığını belirten Muhtaroğlları, “KKTC halkınınbeklediği kendi bayrağımızı taşıyacağı bir hava yolu için de çalışmalarımız devametmektedir” dedi.Muhtaroğullari açıklamasının devamında ise şunları söyledi;“Girne Amerikan Üniversitesi, havacılık dalında her gün yeni adımlar atmaktadır. Bu yılhavacılık bölümündeki öğrenci sayısının artması ve özellikle pilotaj bölümündeki öğrencisayısındaki artış sebebiyle, GAÜ filosundaki uçak sayısını artırmak için iki adet DA 40 modelve bir adet DA42 çift motor uçağın alımı için karar almıştır. Son zamanlarda havayoluşirketlerindeki pilot ihtiyacı nedeniyle Türkiye’de ki havacılık okulları kadrolarınıgenişletirken, KKTC 'de bir ilki başaran GAÜ Havacılık Yüksek Okulu olarak bizlerdekadromuzu ve eğitim uçak sayımızı artırmak için kararımızı aldık ve yolumuza hızla devametmekteyiz” dedi.