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GAÜ Kıbrısta 1. Türkiye’de 15. Sırada

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), web tabanlı yayınlar sıralamasında 26 Ocak 2016 tarihi itibarı ile açıklanan en güncel verilere göre Kıbrıs’ta 1’inci, Türkiye’de ise 15’inci oldu.

GAÜ Kıbrısta 1. Türkiye’de 15. Sırada

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), web tabanlı yayınlar sıralamasında 26 Ocak 2016 tarihi itibarı ile açıklanan en güncel verilere göre Kıbrıs’ta 1’inci, Türkiye’de ise 15’inci oldu.

26 Ocak 2016 Salı 15:54
GAÜ Kıbrısta 1. Türkiye’de 15. Sırada
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 GAÜ KIBRISTA 1. TÜRKİYE’DE 15. SIRADA

Üniversitelerin web tabanlı yayınlarını artırmaları ve web sayfalarını daha etkin kullanmalarını teşvik amacıyla yapılan Cybermetrics Laboratuvarı tarafından listelenen Webometrics 2016 Yılı Üniversiteler Sıralaması açıklandı, Webometrics / Web Impact Factor (WIF) verilerine göre Girne Amerikan Üniversitesi, web tabanlı yayınlar sıralamasında Kıbrıs’ta 1’inci, Türkiye’de ise 15’inci oldu.

İnceleme ve puanlama yöntemi

Webometrics 4 alanda inceleme ve puanlama yaparken en önemli gösterge olan bunlardan en önemlisi, “Web Etki Faktörü” sıralamasında GAÜ, Dünya üniversiteleri arasında en başlarda yerini aldı.

Webometrics metodolojisinde diğer adı IMPACT olan bu etki faktörü webdeki etkileşimden alınan puanlar sonrasında oluşuyor.

Türkiye Kategorisi'nde ilk 20'de Kıbrıs'tan başka herhangi bir üniversitenin yer almadığı sıralamada, Girne Amerikan Üniversitesi 188 Türkiye Üniversitesi arasında 15. sırada yer aldı.

Ayrıca GAÜ, Türkiye’de üniversiteler sıralamasında ilk 20’de yer alarak bu başarıya ulayan tek üniversite oldu.

Kıbrıs Üniversiteleri arasındaki sıralama ise şöyle oluştu:

1- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -rank : 1783

2- Doğu Akdeniz Üniversitesi -rank : 2373

3- Yakın Doğu Üniversitesi -rank : 4599

4- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -rank : 6710

5- Lefke Avrupa Üniversitesi -rank : 12681

Türkiye Üniversiteleri arasında sıralama :

1- Anadolu Üniversitesi

2- Yüzüncü Yıl Üniversitesi

3- Istanbul Üniversitesi

4- Boğaziçi Üniversitesi

5- Ege Üniversitesi

6- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

7- İstanbul Teknik Üniversitesi

8- İstanbul Bilgi Üniversitesi

9- Ankara Üniversitesi

10- Bilkent Üniversitesi

11- Pamukkale Üniversitesi

12- Hacettepe Üniversitesi

13- Gazi Üniversitesi

14- Koç Üniversitesi

15- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

16- Sabancı Üniversitesi

17- Yeditepe Üniversitesi

18- Selçuk Üniversitesi

19- Dokuz Eylül Üniversitesi

20- Atatürk Üniversitesi





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Son Güncelleme: 26.01.2016 15:52
Anahtar Kelimeler:
GAÜ Kıbrısta 1. Türkiye’de 15. Sırada
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