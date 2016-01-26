GAÜ Kıbrısta 1. Türkiye’de 15. Sırada

GAÜ KIBRISTA 1. TÜRKİYE’DE 15. SIRADA
Üniversitelerin web tabanlı yayınlarını artırmaları ve web sayfalarını daha etkin kullanmalarını teşvik amacıyla yapılan Cybermetrics Laboratuvarı tarafından listelenen Webometrics 2016 Yılı Üniversiteler Sıralaması açıklandı, Webometrics / Web Impact Factor (WIF) verilerine göre Girne Amerikan Üniversitesi, web tabanlı yayınlar sıralamasında Kıbrıs’ta 1’inci, Türkiye’de ise 15’inci oldu.
İnceleme ve puanlama yöntemi
Webometrics 4 alanda inceleme ve puanlama yaparken en önemli gösterge olan bunlardan en önemlisi, “Web Etki Faktörü” sıralamasında GAÜ, Dünya üniversiteleri arasında en başlarda yerini aldı.
Webometrics metodolojisinde diğer adı IMPACT olan bu etki faktörü webdeki etkileşimden alınan puanlar sonrasında oluşuyor.
Türkiye Kategorisi'nde ilk 20'de Kıbrıs'tan başka herhangi bir üniversitenin yer almadığı sıralamada, Girne Amerikan Üniversitesi 188 Türkiye Üniversitesi arasında 15. sırada yer aldı.
Ayrıca GAÜ, Türkiye’de üniversiteler sıralamasında ilk 20’de yer alarak bu başarıya ulayan tek üniversite oldu.
Kıbrıs Üniversiteleri arasındaki sıralama ise şöyle oluştu:
2- Doğu Akdeniz Üniversitesi -rank : 2373
3- Yakın Doğu Üniversitesi -rank : 4599
4- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -rank : 6710
5- Lefke Avrupa Üniversitesi -rank : 12681
Türkiye Üniversiteleri arasında sıralama :
1- Anadolu Üniversitesi
2- Yüzüncü Yıl Üniversitesi
3- Istanbul Üniversitesi
4- Boğaziçi Üniversitesi
5- Ege Üniversitesi
6- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
7- İstanbul Teknik Üniversitesi
8- İstanbul Bilgi Üniversitesi
9- Ankara Üniversitesi
10- Bilkent Üniversitesi
11- Pamukkale Üniversitesi
12- Hacettepe Üniversitesi
13- Gazi Üniversitesi
14- Koç Üniversitesi
16- Sabancı Üniversitesi
17- Yeditepe Üniversitesi
18- Selçuk Üniversitesi
19- Dokuz Eylül Üniversitesi
20- Atatürk Üniversitesi
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Son Güncelleme: 26.01.2016 15:52