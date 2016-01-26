GAÜ Kıbrısta 1. Türkiye’de 15. Sırada

GAÜ KIBRISTA 1. TÜRKİYE’DE 15. SIRADA

Üniversitelerin web tabanlı yayınlarını artırmaları ve web sayfalarını daha etkin kullanmalarını teşvik amacıyla yapılan Cybermetrics Laboratuvarı tarafından listelenen Webometrics 2016 Yılı Üniversiteler Sıralaması açıklandı, Webometrics / Web Impact Factor (WIF) verilerine göre Girne Amerikan Üniversitesi, web tabanlı yayınlar sıralamasında Kıbrıs’ta 1’inci, Türkiye’de ise 15’inci oldu.





İnceleme ve puanlama yöntemi





Webometrics 4 alanda inceleme ve puanlama yaparken en önemli gösterge olan bunlardan en önemlisi, “Web Etki Faktörü” sıralamasında GAÜ, Dünya üniversiteleri arasında en başlarda yerini aldı.





Webometrics metodolojisinde diğer adı IMPACT olan bu etki faktörü webdeki etkileşimden alınan puanlar sonrasında oluşuyor.





Türkiye Kategorisi'nde ilk 20'de Kıbrıs'tan başka herhangi bir üniversitenin yer almadığı sıralamada, Girne Amerikan Üniversitesi 188 Türkiye Üniversitesi arasında 15. sırada yer aldı.





Ayrıca GAÜ, Türkiye’de üniversiteler sıralamasında ilk 20’de yer alarak bu başarıya ulayan tek üniversite oldu.





Kıbrıs Üniversiteleri arasındaki sıralama ise şöyle oluştu:





1- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -rank : 1783





2- Doğu Akdeniz Üniversitesi -rank : 2373





3- Yakın Doğu Üniversitesi -rank : 4599





4- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -rank : 6710





5- Lefke Avrupa Üniversitesi -rank : 12681





Türkiye Üniversiteleri arasında sıralama :





1- Anadolu Üniversitesi





2- Yüzüncü Yıl Üniversitesi





3- Istanbul Üniversitesi





4- Boğaziçi Üniversitesi





5- Ege Üniversitesi





6- Orta Doğu Teknik Üniversitesi





7- İstanbul Teknik Üniversitesi





8- İstanbul Bilgi Üniversitesi





9- Ankara Üniversitesi





10- Bilkent Üniversitesi





11- Pamukkale Üniversitesi





12- Hacettepe Üniversitesi





13- Gazi Üniversitesi





14- Koç Üniversitesi





15- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ





16- Sabancı Üniversitesi





17- Yeditepe Üniversitesi





18- Selçuk Üniversitesi





19- Dokuz Eylül Üniversitesi



