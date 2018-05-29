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GAÜ, Kıbrıs'ın ilk spor genetik araştırma enstitüsünü kuruyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan Smarth Health Sağlıklı Yaşam Merkezi, faaliyetlerine GAÜ Girne kampüsünden devam ederek, KKTC’de bir ilk olacak, Genetik Araştırma Enstitüsünü de hizmete açıyor.

GAÜ, Kıbrıs'ın ilk spor genetik araştırma enstitüsünü kuruyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan Smarth Health Sağlıklı Yaşam Merkezi, faaliyetlerine GAÜ Girne kampüsünden devam ederek, KKTC’de bir ilk olacak, Genetik Araştırma Enstitüsünü de hizmete açıyor.

29 Mayıs 2018 Salı 22:27
GAÜ, Kıbrıs'ın ilk spor genetik araştırma enstitüsünü kuruyor

GAÜ, KIBRIS’IN İLK SPOR GENETİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜ KURUYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan Smarth Health Sağlıklı Yaşam Merkezi, faaliyetlerine GAÜ Girne kampüsünden devam ederek, KKTC’de bir ilk olacak, Genetik Araştırma Enstitüsünü de hizmete açıyor.

Geçtiğimiz gün GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın başkanlığında bir araya gelen, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut, Show Tv Slikon Vadi Programı Yapımcısı ve Sunucusu Dinçer Karaca, NextGen Türkiye COO’su ve Milli Antrenör Hakan Demiray, GAÜ Mezunu Akademisyen Volkan Güngör ve GAÜ Sağlık Yatırımları Koordinatörü Günhan Nalbaltoğlu, proje ile ilgili son detaylar üzerinde görüşme gerçekleştirdi.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nalbantoğlu, Smart Health sağlıklı Yaşam Merkezi’nin GAÜ  Kampüsü içerisinde hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, GAÜ Smart Health olarak, akademik çalışmalarını daha yerinde ve üniversite ile iç içe gerçekleştirebilmek amacıyla, kampüs içerisindeki yeni yerinde hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti. Nalbantoğlu,  bu şekilde bilimsel ortamda halka daha verimli ve bilimsel hizmet vereceklerini vurguladı. Nalbantoğlu açıklamasının devamında ise;

“Girne Amerikan Üniversitesi Smart Health projesi kapsamında, Zeytinlik Bölgesi’nde inşaasına devam edilen Hastane Projesi etrafında bir sağlık köyü inşaa etmeyi hedefliyoruz. Sağlık turizmi ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar önceliğimizdir.”

“Yeni proje kapsamında Genetik Araştırma Enstitüsü kuruyoruz. Çağımızda beslenme, spor ve sağlıklı yaşam çok önemli. Doğru beslenme ve spor yaşamının temelinde genlerin olduğunu unutmamak lazım. Bu çerçevede NextGen Protect firmesı ile iş birliği projemiz hayat bulacak. Amacımız kişilerin genetik yapılarına göre beslenmesini sağlamak ve doğru spor tavsiyesinde bulunmak. Bu projeyi Ekim 2018’de hayata geçirmeyi planlıyoruz ve Türkiye çapında bu işi yapan yalnızca bir kaç kuruluştan birisi olacağız. Bu proje iş birliği ile iki şeyi hedefliyoruz. İlk olarak akademik çalışmalar, ikinci olarakta insanların daha sağlıklı yaşaması ve spor yapmasına ilişkin. Genetik teknolojisi ile çocukların hangi spor dalına yatkın oldukları da tespit edilebilmektedir. Bu çalışmayı ilk olarak Amerikan Kolejleri ile genetik teknolojisinden yararlanarak gereçkleştirmeyi planlıyoruz. Genetik test artık günümüzde çok basit yöntemlerle yapılabiliyor. Ağız içi salgısından alınan örnekler, bu test için yeterlidir ve bu test sağlık açısından hiçbir risk teşkil etmemektedir ve de daha sağlıklı yaşam düzeni için genetik yapının analizi çok önemlidir” dedi.

GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut ise yaptığı açıklamada, GAÜ Genetik Araştırma Enstitüsü kapsamında ilk olarak GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜ-SEM) ile eğitim sertifika programını başlatacaklarını belirterek özellikle 2. derece ve üzeri spor eğitmenilerine, genetik teknolojisi ile doğru program hazırlamak üzere eğitim vereceklerini ifade etti. Spor eğitmenlerinin bu eğitim ile birlikte daha bilinçli ve profesyonel sporcular yetiştireceklerini vurgulayan Davut, eğitim sertifikası verecek olan kişilerin Türkiye’de bu konuda uzman ve tanınmış kişilerden oluşacağı aralarında genetik uzmanlarının, milli sporcuların ve alanında uzman akademisyenlerin bulunduğunu söyledi. Ekim ayında programa başlanacağını bildiren Davut, bu programa Spor Akademisi  4. Sınıf öğrencileri ve 2. derece ve üzeri antrenörlük sertifikasına sahip kişilerin katılacağını belirtti. Davut açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Amacımız daha bilinçli ve profosyonel sporcular yetiştirmek. Bugün dünya’da olimpiyatlarda yarışan profesyonel sporcuların yararlandığı bu programın faydaları herkesce bilinmektedir. Her sporcu aynı çalışma metodu ile çalışmamaktadır. Bu sertifika programı dünya üzerinde 3-4 ülke’de uygulanmakta. KKTC’de ise bir ilke imza atıyoruz. Ayrıca GAÜ yurt dışı kampüslerinde de programlarımız açılacaktır” dedi.

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