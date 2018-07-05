GAÜ, Kıbrıs Çocuk Vakfı ve Sos Çocukköyü Derneği Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kıbrıs Çocuk Vakfı ve SOS Çocukköyü Derneği arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma ile çocuk ve gençlerinin gelişimlerine, kar amacı gütmeden, profesyonel ve sürdürülebilir destek sağlamak ve gençlerin topluma kaynaştırma süreçlerini destek vermek amaçlanıyor.

İşbirliği anlaşmasına GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter imza koydu. Törende, Akpınar ve Akter birer konuşma yaptı.

AKPINAR

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar konuşmasında, SOS Çocukköyü Derneği’yle birlikte tespit edecekleri öğrencilere 2018-2019 Akademik Yılında2 yıllık Meslek Yüksek Okulu’nda burslu okuma fırsatı tanıyacaklarını ifade etti.

İşbirliği protokolü ile gençler ve ülke için 3 yıllık bir çalışma programı ortaya koyduklarını söyleyen Akpınar, KKTC ekonomisinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayabilmek, genç işsizliğinin önüne geçebilmek için adım attıklarını kaydetti.

Akpınar, yapacakları ek çalışmalardan birinin de SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı çalışan Girne Gençlik Gelişim Merkezi ile 2018-2019 yılı boyunca girişimcilik alanında etkinlikler düzenlemek olduğunu da söyledi.

Akpınar, SOS ile başkanlığını yürüttüğü Kıbrıs Çocuk Vakfı arasında da bir protokol imzalandığını belirtti.

AKTER

SOS Çocukköyü Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de konuşmasında, çocuk ve gençlerinin gelişimlerine, ortak hedefler doğrultusunda, kar amacı gütmeden, profesyonel ve sürdürülebilir destek sağlayarak katkıda bulunmak ve bu gençlerin topluma kaynaştırma süreçlerini desteklemek için Girne Amerikan Üniversitesi ve üniversite bünyesindeki Kıbrıs Çocuk Vakfı ile birlikte yol almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Akter, protokol kapsamında, SOS Çocukköyü Derneği bünyesindeki Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ndeki (GİGEM) lise mezunu gençlere yönelik eğitim olanakları sağlanacağını ifade etti.

Akter, protokolün imzalanmasıyla, Kıbrıs Çocuk Vakfı ile Kıbrıs’ın genelinde ve özellikle Kuzey’indeki 16-26 yaş arasındaki gençlerin gelişimlerini, topluma kazandırılmalarını ve eğitilmelerini desteklemek için omuz omuza çalışacaklarını ifade etti.

