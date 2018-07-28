GAÜ Kariyer Uzmanları, Türkiye’deki 52 İlde Adaylarla Buluşuyor...

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kariyer ve tercih uzmanları, 2018-2019 Akademik Yılı'nda üniversiteye başlayacak adaylarla Türkiye’deki 7 farklı tercih fuarında ve 52 farklı ilde bir araya geliyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de, eğitimlerini GAÜ ve Kuzey Kıbrıs’tan yana kullanmayı planlayan adayları bilgilendirmeye yönelik etkinlikler düzenleniyor.

GAÜ Türkiye Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut, Türkiye’de ünivirsite giriş sınavı sonuçlarının Salı günü açıklanacağını, tercihlerin de 7-14 Ağustos’ta yapılacağını belirterek GAÜ olarak 7 farklı noktada fuarlar düzenleneceklerini açıkladı.

Karabulut, bunun yanında, üniversite adayları ile buluşmak ve tercihleri ile kariyer yolculuklarına destek olmak için; GAÜ’nün 52 farklı ilde bulunan temsilcilik ve ofislerinde de eğitim ve kariyer uzmanları ile adayları bekliyor olacaklarını duyurdu.

FUARLAR

GAÜ’nün “Tutkun Senin Geleceğin” sloganıyla yer alacağı fuarların 1-2 Ağustos’ta Ankara Anfa Altıpark’ta, 4-5-6 Ağustos’ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde, 8-9 Ağustos’ta İzmir Tepekula Kongre ve Sergi Merkezi’nde, 10 Ağustos’ta Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde, 10-11 Ağustos’ta İstanbul Green Park Convention Centre’de, 11-12 Ağustos’ta Bursa Merinos AKM’de ve 12 Ağustos’ta ise Adana Sheraton Grand Adana Hotel’de yer alacağı bildirildi.

