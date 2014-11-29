Gaü, Kar-İş’i Tekelleşme Yönünde Çalışmakla Suçladı Ve Ülkeye Yakışan Bir Toplu Taşıma Hizmeti Oluşturulması Çağrısında Bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)’i toplu taşımacılıkta tekelleşme yaratmaya çalışmakla suçladı.

Üniversiteler de dahil bazı kurum ve işletmelerin toplu taşımacılık yapmaması gerektiği yönünde açıklama yapan KAR-İŞ’e yanıt olarak bugün GAÜ tarafından yapılan açıklamada, “tekelleşme yaratma adına yürüttükleri politikaları kamuoyu nezdinde meşrulaştırmak için yapılmış olduğunu belirterek süreci yakından ve kaygı ile izlediğimizi belirtiriz” denildi.

GAÜ’nün gereken kalitede özel taşımacılığın olmamasından dolayı, ticari bir amaç gütmeden sadece GAÜ öğrencilerine yönelik toplu taşıma hizmeti sağladığı kaydedilen açıklamada, GAÜ öğrencilerinin, GAÜ otobüslerinin hizmet verdiği güzergah dışında verilen toplu taşıma hizmetlerinden dolayı şikayetlerinin günden güne arttığı öne sürüldü.

Açıklamada, KAR-İŞ’in açıklaması “haksız bir suçlama” olarak nitelendirilerek, artan öğrenci sayısına rağmen yeni bir güzergah talep etmeden ilgili bakanlığın izin verdiği mevcut güzergah üzerinde üniversitenin öz kaynaklarıyla araç almasının da KAR-İŞ tarafından farklı bir noktaya çekilmeye çalışıldığı görüşü kaydedildi.

GAÜ’nün eğitim dışında herhangi bir sektöre ticari amaç güderek girmek istemediği ifade edilen açıklamada, ulaşım sektöründe tekelleşmenin kalitede düşüş getireceği belirtildi.

Açıklamada, tüm ülkeye yakışan bir toplu taşıma sisteminin oluşturulması temennisi de dile getirildi.