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18 Aralık 2016 Pazar 07:57

GAÜ, Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor

GAÜ, Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor
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GAÜ VE SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAK 'KAN BAĞIŞI' ÇAĞRISI; "BİRİLERİNİN HAYATINI KURTARABİLİRSİN"

Girne Amerikan Üniversitesi; Sağlık Bakanlığı eşgüdümü ile birlikte, 21 Aralık Çarşamba ve 23 Aralık Cuma günleri içerisinde, stok kan ihtiyacı teminine yönelik çalışma gerçekleştirecek.

GAÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi'nden verilen bilgiye göre; "Birilerinin Hayatını Kurtarabilirsin" sloganı ile, kamuya açık olarak planlaması yapılan kan bağışı organizasyonu; ilgili tarihlerde, Girne Merkez Kampüs Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Sağlık Merkezi"nde, 10.00-14.00 saatleri arasında sürdürülecek.

Yapılan bilgilendirmede; Türkçe ve İngilizce olarak, "Birilerinin Hayatını Kurtarabilirsin" - "You Can Help Save Someone's Life" imgeleri ile sloganlaştırılan ifadeler ile; "Bağışçı olmak isteyen bireyleri, GAÜ Sağlık Merkezi'ne davet ediyoruz." çağrısı da vurgulandı.



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