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02 Ocak 2017 Pazartesi 07:33

GAÜ, İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu ve Rektörlüğü, İstanbul'da yapılan terör saldırısını kınadı.

GAÜ, İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI
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GAÜ, İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu ve Rektörlüğü, İstanbul'da yapılan terör saldırısını kınadı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, telafisi olmayan acı ve kaybedilen masum yaşamların geriye döndürülemeyeceği gerçeği karşısında üzüntülerinin sonsuz olduğu belirtilerek, GAÜ ailesinin “alçak saldırıyı, yüksek insanlık değerleri ve erdemleri ile lanetlediği” bildirildi.

Açıklamada; “bu, insanlık dışı katliamı ve bundan öncekilerle birlikte kınamanın artık anlamını yitirdiği bir terör sarmalının içerisinde ve hedefiz.  Yaşamlarımızı, evlatlarımızı hedef alanları 'lanetlemenin' yetmeyeceğini de biliyoruz. Bu nedenle; bu alçaklıkların arkasında ve önündeki her şeyin;  ama istisnasız her şeyin soğukkanlılık ile tahlil edilerek, ulusumuzun aslında 'gerçekte ne ile' karşı karşıya olduğunun, en yüksek 'özbenlik'  duyguları ile seslendirilmesini talep ediyoruz” denildi.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın; "yaşamsal tercihleri karşısına alan, insanlık dışı emel ve hedeflerine yamayan, aslında artık 'zihni' özelliği yok olmuş, bu insanlık düşmanlarının karşısında; yine ‘Ulusça’ duracağımız yönündeki inancımızı koruyoruz" şeklinde mesaj paylaştığı da belirtilerek, GAÜ’nün bu anlamda İstanbul halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne taziye dileği sunduğu ifade edildi.

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GaüIstanbulTERÖRKınama
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