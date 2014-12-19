GAÜ İngilizce Hazırlık Okulu Belgrad'da Temsil Edildi

Uluslararası akreditasyon kurumu EAQUALS tarafından denkliği onaylanan, KKTC de ilk ve tek EAQUALS onaylı, uluslararası standardlarda ve yüksek kalitede yabancı dil eğitimi veren kurum GAÜ İngilizce Hazırlık Okulu uluslararası akademik arenada yer almaya devam ediyor.



GAÜ İngilizce Hazırlık Okulu, yılda iki kez gerçekleştirilen uluslararası EAQUALS toplantı ve konferanslarına, eğitim kalitesini daha da yükseltmek için EAQUALS kurumunun düzenlediği Eğitim etkinliklerine katıldı. GAÜ İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Hatice Asvaroğlu ve Akademik Koordinatörü Defne Ünar, geçtiğimiz günlerde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen EAQUALS Yıllık Toplantı ve Eğitim Etkinliklerine katıldı. GAÜ adına konferansa katılan ekip, İngilizce öğretmenlerinin sürekli profesyonel gelişimleri, İngilizce müfredat geliştirme ve öğretmen performans değerlendirme ve kalite yönetimi konularında da atölye çalışmalarına katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, GAÜ İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Hatice Asvaroğlu, GAÜ’nün idareci ve öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimine büyük önem verdiğini ve EAQUALS kurumunun yılda iki kez İngilizce Hazrırlık Okulu İdareci ve öğretmenlerine sağladığı eğitim etkinliklerinin GAÜ İngilizce Hazırlık Okulu eğitim ve öğretim kalitesinin bütünsel olarak gelişimine büyük katkı sağladığını ve EAQUALS kurumundan bu yönde aldıkları destekle, kurumlarını daha da ileriye götüreceklerini belirtti.



Ayrıca konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, EAQUALS toplantısının bir önemli parçası olarak yedi farklı Avrupa Birliği ve EAQUALS kurumu üyesi ülkeden temsilcinin yeraldığı TELAP ( Teaching languages for academic purposes) projesinde, Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Hatice Asvaroğlu üye olarak yer alarak, projeye katkı sağladığı belirtildi. TELAP projesi,, 2013 yılında EAQUALS ve British Council gibi önemli 11 Avrupa Birliği kurum temsilcisinin, Avrupa Konseyinin desteğiyle geliştirilip kullanıma sunduğu, yabancı dil öğretmen standardları EPG’nin( European Profiling Grid) geliştirilip, Akademik Amaçlı Dil öğretim kriterlerinin” EPG’ye eklenmesi amacıyla başaltıldığı, KKTC’nin ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin böyle önemli bir Avrupa Birliği projesinde yer almasının, büyük önem arz ettiği vurgulandı.



Son Güncelleme: 19.12.2014 16:46