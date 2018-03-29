GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, YAŞLILAR HAFTASINDA LAPTA HUZUREVİNE ZİYARETTE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Kulübü öğrencilerinin organize ettiği, GAU İletişim Fakültesi ve GAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nün destek verdiği ‘‘Lapta Huzur Evi Ziyareti’’ öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. GAU’lü gençler yaşlıları ziyaretleri ile sevindirdiler.

GAU İletişim Fakültesi öğrencileri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda, yaşlıların yoğun programından dolayı ziyaretlerini bir kaç gün gecikmeyle gerçekleştirdiler. Meyve çeşitleri ile ziyarete giden gençler, yaşlıların ellerini öperek, onlarla keyifli sohbetler edip, vakit geçirdiler.

Ziyaretleri boyunca, sohbet ederken duygusal anlar yaşandı. GAU İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan yaptığı açıklamada fakülte olarak bu ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Terkan;

“Yaşlılar kıymetlilerimiz, atalarımız, köklerimizdir. Her zaman, her koşulda çınarlarımızdır. Onları ziyaret edip ellerinden öpmek, yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizler için büyük bir mutluluktur. Unutulmaması gerekir ki bizler de, gençlerimiz de bir gün yaşlanacağız. Onları mutlu etmek, bizlerin vazifesidir.” dedi. Terkan, gerek GAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Kulübü olarak, gerek GAÜ İletişim Fakültesi olarak, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, duyarlı gençlerle gerçekleştirdikleri ziyaretle yaşlıları sevindirdiklerini, bundan da büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.