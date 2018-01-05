GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TAK’A SEKTÖREL EĞİTİM GEZİSİ YAPTI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) iletişim fakültesi öğrencileri Türk Ajansı Kıbrıs’a sektörel eğitim gezisi yaptı.



TAK Müdür Muavini Selim Kumbaracı, GAÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü’nün 2017-2018 Akademik Yılı Sektörel Eğitim Gezi etkinliği kapsamında düzenlenen geziye katılan yaklaşık 40 öğrenciye, ajans çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Öğrenciler daha sonra TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı tarafından kabul edildi.



Ziyarette konuşan GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr Remziye Terkan, TAK’ın yaptığı çalışmaların bilincinde olduklarını kaydetti.



TAK’ın kuruluşuyla ilgili bilgiler veren Terkan, TAK’ın personelinin az, binasının küçük olduğunu ama içinde büyük yürekler barındıran azim ve şevkle halkı için çalışan bir kurum olduğunu belirtti.



TAK’ın yaptığı işleri ve çalışmaları takdirle takip ettiklerini söyleyen Terkan, TAK’a başarılar diledi.



SAYGILI



TAK Müdürü Neriman Saygılı da sektörel anlamda iş alanlarını tanıma anlamında kariyer merkezi tarafından yapılan bu projelerin değerli olduğunu belirtti ve öğrencilerin değişik ülkelerde KKTC’ye geldiğini ancak bazen en yakınlarındaki merkezileri kurumları bile tanımadan mezun olduklarını belirtti.



Uygulama anlamında kurumları yerinde görmenin daha yararlı ve farklı olduğunu dile getiren Saygılı, kariyer merkezini ve iletişim fakültesini bu çalışmadan dolayı tebrik etti.



TAK’ın kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türkü’nün sesi olduğunu ve çağa uygun şekilde yayın yaparak hizmet verdiğini anlatan Saygılı, çalışanların az olduğunu ancak özverili bir şekilde görev yaptıklarını ifade etti.



Saygılı, “TAK da BRT gibi mücahit bir kurum bana göre, yaşımız 44 daha nice 44 yıllara” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Saygılı’ya çiçek takdimi yapıldı, Saygılı da ajansın plaketini sundu.