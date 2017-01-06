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06 Ocak 2017 Cuma 12:35

GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN KOLLARI SIVADI

GAÜ İletişim Fakültesi Öğrencileri’nin;Yürüttükleri proje kapsamında “Thalassaemia” hastalığı ile ilgili olarak; Farkındalığı arttırmak için düzenledikleri, “Kan Bağışı Kampanyası” GAÜ Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirildi.

GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA' İÇİN KOLLARI SIVADI
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GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN KOLLARI SIVADI

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri’nin;Yürüttükleri proje kapsamında “Thalassaemia” hastalığı ile ilgili olarak; Farkındalığı arttırmak için düzenledikleri, “Kan Bağışı Kampanyası” GAÜ Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı yaptığı açıklamada; “Projeye, 2015-2016 yaz döneminde başladık. Öğrencilerimiz ile konular hakkında karar verirken, birkaç konuya odaklandık. Öğrencilerimizden gelen fikirler çerçevesinde de, duygulara dokunmak istedik. Araştırmamızda; ‘Thalassaemia’ hastalığı konusuna odaklandık. 35 arkadaşımız ile, esas amacımızı oluşturup, kan vermenin bir defaya mahsus değil, devamlılığının olması için yola çıktık. Gönül işi olarak, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak, sosyal sorumluluk projesi olarak, daha da büyüyerek devam etmeyi amaçlıyoruz. Her zaman yanımızda olan, üniversitemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Thalassaemia Asbaşkanı Ahmet Varoğlu; Yapılan projeye bağlı olarak yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasına; “Öğrenci arkadaşlarımın, kan bağışı etkinliğimize ciddi katılımını görüyoruz. Herkes, burada kan vermek için istekli ve gönüllü, en önemlisi de bu. Fakat, kan verme kriterlerini karşılayamayan öğrencilerimiz de var. Buraya kadar gelip, denemek istemeleri de güzel bir şey, ve ben herkese çok teşekkür ederim. Bu kampanya; GAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü’nün bir projesi, daha önce de seminerini düzenlemiştik. Bugünkü bu kampanya, ikinci etkinliğimiz oluyor. Burada yapılan kan bağışlarının hepsi, thalassaemialı arkadaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılacak. Thalassaemialı arkadaşlarımızın üç haftada bir, kana ihtiyaçları oluyor. Tedavilerini düzgün sürdürebilmeleri için, stoklarımızda zaman zaman baş gösteren eksiklikler nedeni ile, doğru ve yeteri kadar tedavi alamıyorlar. Bu tedavinin yeteri kadar devam etmesi için, zaman zaman kan kampanyaları düzenliyoruz. GAÜ’nün düzenlediği kan kampanyası bu amaçlıdır” sözleri ile son verdi.

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yard.Doç.Dr. Feriha Dikmen ise; “Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak; Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, bizim için her zaman önemli. Gerek öğrencilerimiz, gerekse akademisyenlerimiz ile sadece fakültemiz bünyesinde değil, aynı zamanda bulunduğumuz bölge halkı ile de iletişim halinde olarak, projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Katkısı geçen tüm hocalarımız ve öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler
GaüIletişimThalassaemia
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