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30 Temmuz 2017 Pazar 15:31

GAÜ İLE KENDİNİZE DEĞER KATIN

GAÜ İLE KENDİNİZE DEĞER KATIN
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GAÜ İLE KENDİNİZE DEĞER KATIN

GAÜSEM YAZ KURSLARI İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM) tarafından birbirinden farklı kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı programların yaz dönemi kayıtları devam ediyor.

Konuyla ilgili GAÜSEM’den yapılan açıklamada 2017 yaz dönemi ile birlikte başlayan “Yabancı Dil” kursları ile dünya üzerindeki en geçerli diller olan, İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Fransızca ve Çince ile kendini geliştirmek ve farkındalık yaratmak istayen herkesi bünyesine beklediği bildirildi. Sertifikalı olarak gerçekleşeceği bildirilen kurslara isteyen herkesin katılabileceği belirtilirken, kursların konusunda uzman akademisyenler tarafından verileceği vurgulandı.

Yabancı Dil kurslarının kayıtlarının devam ettiği bildirilen açıklamada, GAÜSEM bünyesinde spor kursları, yaşam kursları, iletişim eğitimleri, bilgisayar kursları, bilgisayar programı eğitimleri, sınavlara hazırlık, işletme ve yöneticilik yeraldığı belirtilirken, GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr - www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e ulaşarak alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada programlara katılmak isteyenlerin her türlü bilgi için gausem@gau.edu.tr elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.


 
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