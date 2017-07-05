GAÜ İle Gümüşhane Üniversitesi Arasında İşbirliği Prototolü İmzalandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Gümüşhane Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma alanlarında ortak faaliyetler yürütmek üzere işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜ Rektörlüğü’ndeki imza törenine GAÜ ve Gümüşhane Üniversitesi rektörleri, rektör yardımcıları ile iki üniversitenin Sağlık Bilimleri fakültelerinden yetkililer katıldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, imza töreni sonrasında GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e şilt takdim etti.