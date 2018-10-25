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GAÜ heyeti YYK’yı ziyaret etti

GAÜ heyeti YYK’yı ziyaret etti

25 Ekim 2018 Perşembe 14:24
GAÜ heyeti YYK’yı ziyaret etti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) heyeti, medya alanında faaliyet gösteren kurumları ziyareti kapsamında dün Yayın Yüksek Kurulu’nu (YYK) ziyaret etti.

YYK’dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette GAÜ Heyeti’ni Başkan Olgun Üstün kabul etti.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu ile GAÜ Medya Koordinatörü ve Tanıtım Uzmanı Simge Özekler Erdal’ın katıldığı görüşmede, YYK Koordinatörü Ferhat Atik de hazır bulundu.

Görüşmede konuşan YYK Başkanı Olgun Üstün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, YYK olarak üniversitelerle işbirliğini artırmak ve medyanın eğitici özelliğini öne çıkararak halka faydalı bilgiler aktarmak istediklerini belirtti.

Olgun Üstün, ayrıca, yakın gelecekte ülkemiz üniversiteleri bünyesindeki iletişim fakültelerinin dekanları ile bir araya gelerek kamu spotları projesini ele alacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 25.10.2018 17:49
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