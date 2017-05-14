GAÜ HEMŞİRELERİ, HEMŞİRELER GÜNÜNÜ KUTLADI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri, 12 Mayıs Hemşireler gününde etkinlik düzenledi.GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.“Bu meslek en eski meslektir. Taş devrinde bile emin olun mağarada kan durdurmak için toprak koymuştur, o da hemşireliğin belki de ilk zamanlarıydı. Bu meslek büyüdü, bu meslek liseden çıkışta da vardı, sonra 2 yıllık oldu, 4 yıllık oldu, yüksek lisans oldu ve akademik olarak da en üst noktaya kadar yükseldi. Artık eğitimin kalitesi yükseltilmeye devam ediliyor. Bu mesleğe gönül vermek gerekir ve sevmeyenler bu mesleği yapamaz ve çok zorlanır. Amaç zoru yenmektir. Hemşirelik mesleği de zoru başarmaktır, dünyaya bir katkıdır. Günümüzde, bir terör olayının olduğu alanlarda 100 kişinin orada hayatını kaybettiği, 300-400 kişinin yaralandığı yere kaç hemşire ihtiyacımız var. Orada bulunan kalbi atan herkes, bir hemşireyi görmek için bütün servetini verir. Hayatının geri kalan en değerli yıllarını verir bir hemşireyi görebilmek için. O; 1-2 dakikada hemşirenin yapacağı müdahale ile belki 20 sene daha yaşar. Dolayısıyla bu eğitim, bilgi ve beceriyi almak çok doğru ve insanlığa katkıdır. Sizlerin öğrenci olarak göreviniz ise; buraya adım attınız andan itibaren, en doğrusunu yapmak ve istemektir. Akademisyenler olarak bizim görevimiz de en doğrusunu size vermektir. Tabii ki hemşire olmak sadece hemşirelik bilgisi ile olmaz, vizyon sahibi de olmak gerekir. Dünyanın sosyal işleri ile de ilgilenmek gerekir. Sosyal aktiviteler ile insanlığa destek vermek gerekir. Bütün bunlara baktığımızda sizlere 4 yıl içerisinde meslek bilgisinin yanında, sosyal alandaki becerilenizi ön plana çıkarak bilgiler de vemek istiyoruz” dedi.“Bu insani görev gerçekten çok önemlidir. Sizler iyi ki varsınız ve var olacaksınız. Çok güzel bir yüksekokulumuz var gurur duyuyoruz ve daima önem verdiğim bir meslek yüksekokuludur. Çünkü öğrencilerimiz bunu hak ediyor. Avrupa birliğine bağlı ders programlarını yenilediler, bu çok önemli ve bizim hemşirelik yüksekokulumuzun eğitim ciddiyetini gösteren bir yaklaşım. Siz gerçekten çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. Samimi olarak ve objektif olarak buradaki diğer hemşirelik yüksekokullarıyla karşılaştırın. Bu ciddi eğitim sonunda da başta KKTC olmak üzere, tüm dünyaya yararlı insanlar olarak hizmet edeceksiniz ve buda bizim gururumuz olacak” dedi.“Tarihsel süreç içerisinde tamamen gönüllü kadınlar tarafından sunulan hasta bakım hizmetlerinin evlerde yürütüldüğünü görmekteyiz. Doğal afetler, travmalar ve yaralı bakımı gibi olguların, hemşireliğin giderek yükselmesine katkısı olmuştur. Özellikle Balkan ve Çanakkale Savaşları yaralı bakımında hemşireliğin önemini ortaya koymasının yanında, Türk toplumunda kadınların ilk kez çalışma hayatına katılmasına ve sosyalleşmesine katkı sağlamıştır” dedi.GAÜ Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Okan Dereli ise 12 Mayıs Hemşireler günü ile ilgili konuşma gerçekleştirerek, meslekleri olan hemşireliğin gelişim süreci hakkında bilgi verdi.Etkinliğe misafir konuşmacı olarak Koç Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Aygül Akyüz ise “Değişim ve Hemşirelik” konusunda sunum gerçekleştirdi.Programın sonunda ise, GAÜ Hemşirelik bölümü öğrencilerinden oluşan “Grup Sinaps”, katılımcılara müzik dinletisi gerçekleştirdi.