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GAÜ, Hayat Çocuklar İle Renkli Projesi Devam Ediyor

"Tatil Bitti, İkinci Dönem Zili Çaldı"

GAÜ, Hayat Çocuklar İle Renkli Projesi Devam Ediyor

"Tatil Bitti, İkinci Dönem Zili Çaldı"

25 Şubat 2016 Perşembe 10:56
GAÜ, Hayat Çocuklar İle Renkli Projesi Devam Ediyor
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 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü, 4. sınıf öğrencileri öncülüğü ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde "HAYAT ÇOCUKLAR İLE RENKLİ" Sosyal Sorumluluk projesi 11. haftasını tamamladı.

GAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ile KAU işbirliğinde yürütülen Sosyal Sorumluluk projesi, 11. hafta etkinliğini, "Yeni dönemde de rengarenk paylaşımlar ile eğitip, öğretmeye birlikte devam" diyerek gerçekleştirildi.

GAÜ Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi, Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Feriha Dikmen gerçekleştirdiği açıklamasında, “11. hafta etkinliğimizi, minik yüreklere onlar için yaptığımız okul alışverişlerini paylaştırarak, hayallerini renkli kağıtlara çizdirerek, iletişim becerilerinin gelişmesi adına kitaplar okuyarak, okutarak gerçekleştirdik. Unutmayalım ki "Sevmek fiilinden sonra gelen dûnyanın en güzel fiili yardım etmektir" ve "Hayat paylaşmaktır, paylaşmayı bilmektir” dedi. Dikmen, çocuklarımızın hayallerini ve yaratıcılıklarını köreltmeyelim diyerek, Albert Enstein’nın da dediği gibi “Hayal gücü bilgiden önemlidir” dedi. Çocukların yetişkinlerden daha başarılı olduğu alanlar olduğuna değinen Dikmen , yaş ilerledikçe hayal kurmanın sanki iyi bir şey olmadığını düşünmeye başlamamızın nedeninin bilinmediğini ancak gerçek olanın çocukların hayal dünyasının zenginliği olduğuna değindi.Yrd.Doç.Dr.Feriha Dikmen çocukların hayal gücünün gelecekte karşılaşacakları problemlerle daha kolay çözüm bulmalarını da sağlayacağını ifade etti.Günümüzde çocukların çocukluklarını yaşayamadığına değinen Dikmen, hayallerin teknoloji ürünü oyunlar ile sınırlandığını üzülerek gözlemlediğini dile getirdi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile ortaklaşa yürütmüş oldukları proje kapsamında minik yüreklerden GAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin çok etkilendiğine değinen Dikmen,öğrencilerin pratik olarak da iletişim becelerilerinin gelişmesi ve projeye ilk başladıkları zamandan bu yana öğrencilerdeki farkı gördüğünün de altını çizdi.Her öğrencinin ise geleceği ile ilgili , kendi öğrencilerinin ise kariyer programlarına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları üniversite içinde veya dışında gerçekleştirmeleri gerektiğine değinen Dikmen , GAÜ İletişim Fakültesi olarak amaçladıkları projeleri gerçekleştirdiklerine değindi.

Son Güncelleme: 25.02.2016 12:59
Anahtar Kelimeler:
Hayat Çocuklar İle Renkli ProjesİGaü
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