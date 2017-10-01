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01 Ekim 2017 Pazar 07:25

GAÜ GÜÇLÜ AKADEMİSYEN KADROSU VE ALTYAPISI İLE YENİ AKADEMİK YILA HAZIR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Rektör Yarımdıcısı ve Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr Mehmet Zeki Avcı, 2017-2018 Akademik Yılı’nda, GAÜ bünyesinde ki öğrenciler için açıklamalarda bulundu.

GAÜ GÜÇLÜ AKADEMİSYEN KADROSU VE ALTYAPISI İLE YENİ AKADEMİK YILA HAZIR
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GAÜ GÜÇLÜ AKADEMİSYEN KADROSU VE ALTYAPISI İLE YENİ AKADEMİK YILA HAZIR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Rektör Yarımdıcısı ve Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr Mehmet Zeki Avcı, 2017-2018 Akademik Yılı’nda, GAÜ bünyesinde ki öğrenciler için açıklamalarda bulundu.

Avcı açıklamasında, 2017-2018 Akademik Yılı’nda GAÜ bünyesine yeni katılacak olan öğrencilere, “Girne Amerikan Üniversitesi’ne adım attığınız andan itibaren sizlere her kadromuzla yardımcı olacağız” diyerek, hem akademik hem de sosyal olarak en üst seviyede eğitim fırsatı sunacaklarını belirtti.

GAÜ, Rektör Yardımcısı ve Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr Mehmet Zeki Avcı, açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

GAÜ’nün sağlık yönündeki adımlarının gurur verici olduğunu vurgulayan Avcı, “2017-2018 akademik yılında en üst seviye de, en kaliteli şekilde sizin yararlanabileceğiniz ortamda eğitim hazırlamıştır. Hedefimiz sizin dünya’ya en üst düzeyde eğitim alarak topluma kazandırılmış birer birey olarak dönmeniz ve iş hayatına atıldığınızda da almış olduğunuz bilgi birikimi ile sosyal birikimlerinizle en üst düzeyde yerinizi alabilmenizi sağlamak, bizim asri görevimizdir. Bu yönde GAÜ Küresel Ailesi olarak bütün yönleri ile hazırız.”

Avcı: “GAÜ Hemşirelik Yüksek Okulu, Öğrencilerine Çağdaş Anlamda Gelişmiş Olanaklar Sunuyor”

Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda güçlü bir akademisyen kadrosu bulunduğunu ifade eden Avcı, gelişmiş alt yapı olanakları ile öğrencilere çağdaş anlamda gelişmiş olanaklar sunulduklarını söyledi. Avcı, GAÜ olarak hemşirelik ve ebelik bölümleri için yenilenen laboratuvarlarda hizmet verdiklerini, doğumla ilgili derslerde maket üzerinde pratik çalışma yapma imkanı sağlandığını vurguladı.


 
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