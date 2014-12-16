GAÜ Girne Halkının Nabzını Tuttu

GAÜ GİRNE HALKININ NABZINI TUTTU



GAE: GİRNELİLER LİMANI GERİ İSTİYOR



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) büyesinde faaliyet gösteren Girne Araştırmaları Enstitüsü Girne Kent Kurultayın’da hazırlamış olduğu memnuniyet raporunu sundu.



Girne Araştırma Enstitüsü (GAE), geçtiğimiz hafta gerçekleşen Girne Kent Kurultayı için yaptığı iki araştırma ile Girne’de yaşayanların kentten beklentilerini saptamaya çalıştı. Girne Kent Kurultayı’na sunulan araştırma sonuçlarına göre, Girne’de yaşayanlar hala daha Girne kent merkezinde eğlenmek ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezinde gidermek istiyor. Yüksek öğrenim için Girne’yi seçen öğrenciler ise kentteki güvenlikten memnun görünüyor. Öğrencilerin şikayet ettikleri konuların başında toplu taşıma ve konaklama olanakları geliyor.



Girne Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, Girne halkının % 87.3’ü gezinti için kenti kullanıyor ve halkın % 60.5’i kentte yayalaştırılmış alanların olmasını talep ediyor. Beklentilerin aksine, kent halkının %65.7’si son üç ay içerisinde Girne Limanı’na gittiğini, %25.6’sı ise vakit geçirmek için limanı tercih ettiğini ifade etti.



Girne halkının devlet daireleri ile okulların kent merkezinden taşınmasını istemediği de araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri olarak ortaya çıktı. Girne halkının % 67.8’i devlet dairelerinin; % 65.3’ü ise okulların kent merkezinde kalmasını istiyor.



Bu verilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten GAE yetkilileri ise, araştırma sonucunun, “Girne halkının eski liman ve çevresinin kent merkezi olarak düzenlenmesi ve halka kazandırılmasını talep ettiğinin saptanması” olduğunu belirttiler.



HALKIN VE ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ



GAE tarafından yapılan araştırma ile Girne halkının ve Girne’de yüksek öğrenim gören öğrencilerin beklentileri de saptandı. Buna göre, Girne halkı en fazla toplu taşıma olmamasından şikayetçi. Bunu sağlık ve kanalizasyon hakkındaki şikayetler izliyor. Girne halkının, su, çöp toplama ve temizlik hizmetlerinden ise memnun olduğu görülüyor.



Girne’de yaşayan öğrencilerin ise kentteki güvenlikten memnun oldukları saptandı. Öğrenciler en büyük önemi de yine güvenliğe veriyorlar.



Girne halkı gibi, Girne’de yaşayan öğrenciler de en fazla toplu taşıma olanaklarından şikayet ediyorlar. Araştırmada, öğrencilerin en az tatmin olduğu hizmet toplu taşıma hizmeti olarak ortaya çıktı. Öğrencilerin en düşük seviyede tatmin olduğu ikinci konu



ise konaklama olarak belirlendi. Kentte yeterli sağlık tesisinin ve hizmetinin olmaması da öğrencilerin sorunları arasında üçüncü sırada yerini alıyor.



Konuyla ilgili GAE’den yapılan açıklamada, iyi haberin, Girne’de yaşayan öğrencilerin kişisel ve kamu güvenliğinden memnun olduğu ve öğrencilerin güvenliğe birinci sırada önem verdiği bildirildi. Kötü haberin ise, öğrencilerin, Girne’deki toplu taşımacılıktan hiç memnun olmadıkları ve konaklama konusunda ise ciddi sorunlarının olduğu vurgulandı.