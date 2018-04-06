GAÜ, GENÇ FOTOĞRAFÇILAR YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 14-25 yaş arasına yönelik Genç Fotoğrafçılar Yarışması düzenliyor.



GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 6’ncısı düzenlenen yarışmaya 15 Nisan tarihine kadar http://yarismalar.gau.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecek

Yarışmada ilk üç dereceye giren eser sahiplerine GAÜ Moldova Amerikan Üniversitesi’nde tam burslu 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi, ayrıca birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye de bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılan eserler web sitesi üzerinden halk oylamasına sunulacak. Halk oylaması puanlamanın yüzde 30’unu, jüri değerlendirmesi ise yüzde 70‘ini oluşturacak.