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GAÜ, GENÇ FOTOĞRAFÇILAR YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 14-25 yaş arasına yönelik Genç Fotoğrafçılar Yarışması düzenliyor.

GAÜ, GENÇ FOTOĞRAFÇILAR YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 14-25 yaş arasına yönelik Genç Fotoğrafçılar Yarışması düzenliyor.

06 Nisan 2018 Cuma 17:08
GAÜ, GENÇ FOTOĞRAFÇILAR YARIŞMASI DÜZENLİYOR
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GAÜ, GENÇ FOTOĞRAFÇILAR YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 14-25 yaş arasına yönelik Genç Fotoğrafçılar Yarışması düzenliyor.
 

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 6’ncısı düzenlenen yarışmaya 15 Nisan tarihine kadar http://yarismalar.gau.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecek
Yarışmada ilk üç dereceye giren eser sahiplerine GAÜ Moldova Amerikan Üniversitesi’nde tam burslu 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi, ayrıca birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye de bin TL para ödülü verilecek.
Yarışmaya katılan eserler web sitesi üzerinden halk oylamasına sunulacak. Halk oylaması puanlamanın yüzde 30’unu, jüri değerlendirmesi ise yüzde 70‘ini oluşturacak.

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