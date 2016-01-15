GAÜ Genç Fotoğrafçılar Yarışması Başvuruları Başladı

GAÜ GENÇ FOTOĞRAFÇILAR YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 30 yılı aşkın Akademik bilgi birikimi ve deneyimini paylaşmaya devam ettiği 2015-2016 akademik yılında, her yılında geleneksel olarak gerçekleştirilen ” Genç Fotoğrafçılar” fotoğraf yarışmasının 4’üncüsünü düzenleniyor.Fotoğraf sanatı ve fotoğrafçılığa meraklı 14 - 25 yaş arası genç fotoğrafçıların katılabileceği yarışmanın büyük ödülü Girne Amerikan Üniversitesi İngiltere Yerleşkesi Canterbury Kampüs’te tam burslu 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi ve 3000 TL para ödülü olarak açıklandı.Konuyla ilgili GAÜ Halkla İlişkiler ve Etkinlik Departmanı’ndan yapılan açıklamada başvuruların 17 Mart Perşembe gününe kadar kabul edileceği belirtilirken GAÜ 4’üncü Genç Fotoğrafçılar Yarışmasının ikincilik ödülünün %100 GAÜ Canterbury Kampüs’ün de 1 Yıl Hazırlık eğitimi ve 2000 TLPara ödülü, üçüncülük ödülünün ise %100 burslu Canterbury Kampüs İngilizce hazırlık eğitimi ve 1000 TL para ödülü olduğu ifade edildi.Ayrıca, Yarışmaya katılan eserlerin 23 Mart – 28 Mart 2016 tarihleri arasında web sitesi üzerinden halk oylamasına sunulacağı, ardından Jüri değerlendirmesine girmeye hak kazanan 10 fotoğraf arasından yapılacak jüri toplantısı sonunda dereceye giren eserlerin 22Nisan 2016 günü açıklanacağı vurgulandı.Ayrıca GAÜ’den yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs ve Avrupa’nın ilk ve en büyük Amerikan Üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi’nin 30’uncu akademik yılında, sosyal sorumluluk projesi olarak fotoğraf sanatçılığını desteklemeyi amaçladığı vurgulanarak yarışmanın amaç ve hedefinin profesyonel hayata adım atan genç nesillere yol göstermek, eğitim hayatalarına katkıda bulunmak ve geniş kitlelere ulaşarak fotoğraf sanatçılığı bilincini yaymak olduğunun altı çizildi.GAÜ 4’üncü Genç Fotoğrafçılar Yarışması ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru koşullarınahttp://yarismalar.gau.edu.tr web adresi yanısıra 0392 650 20 00 - 1165 nolu telefondan ulaşabilecek.