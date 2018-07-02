GAÜ geleceğin oyuncularını bünyesine davet ediyor

GAÜ GELECEĞİN OYUNCULARINI BÜNYESİNE DAVET EDİYOR

GAÜ DRAMA VE OYUNCULUK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI 8 AĞUSTOS VE 14 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE VE KKTC’DE GERÇEKLEŞECEK

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.

Konuyla ilgili GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümünden yapılan açıklamada, GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümünün bu yıl geleneksel olarak düzenlediği Tiyatro günleri ile, her yıl Dünya Tiyatrolar gününde GAÜ’yü, adanın sanat çekim merkezi haline getirdiği bildirildi. 1 ay boyunca, alanında otorite sahibi sanatçılar ile Drama ve oyunculuk öğrencilerini bir araya getirerek workshoplar gerçekleştirdikleri ifade edildi.

8 Ağustos-14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan özel yetenek sınavı ile ilgili yapılan açıklamada ise, özel yetenek sınavının 2 aşamada gerçekleşeceği ve başvuruların son güne kadar devam edeceği bildirildi. TC Vatandaşı adayların TYT’nin puan türlerinin herhangi birinden 150.00 puan barajını aşmış olmaları gerektiği belirtildi.

Yetenek Sınavları; 8 Ağustos’ta KKTC, 16-17 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleşecek

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Yetenek Sınavlarının ilkinin; 8 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14:00’da GAÜ Kıbrıs Yerleşkesinde, 16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde ise GAÜ Ankara Ofisi, Atatürk Bulvarı NO:127 Selcan İş Hanı Kat:4 NO:403 Bakanlıklar/Ankara adresinde gerçekleşeceği ifade edildi. Sınavların tekrarının ise; 11 Eylül 2018 Salı günü saat 14:00’da Ankara, 14 Eylül 2018 Cuma ünü ise GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde yapılacağı belirtildi.

GAÜ Drama Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiler ise şu şekildedir;

1. AŞAMA: Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.

2. AŞAMA: Müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur. Adaylar ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda kendilerine jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynarlar.

Öğrencilerin sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların her bir aşama için sınava giriş sırası, başvuru numaralarına göre belirlenecek ve adaylara sınav öncesi bildirilecektir. İki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacaklardır.

Öğrencilere %25, %50, %75, %100 burs imkanı verilmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: • 2017 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi. (Adayın, programa başvuracağı yıl Temel Yeterlilik Testi`ne (TYT) girmiş ve TYT puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekmektedir). • Lise Diploması aslı ve fotokopisi. • Başvuru formu (kayıtta okuldan da alınabilir). • Dört adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır). • Nüfus Cüzdanı`nın aslı ve bir fotokopisi. • Başvuru ücreti: 50 tl

Ayrıca, gerçekleştirilecek olan yetenek sınavlaı ile ilgili detaylı bilgiye; GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü, Sahne Sanatları Yüksekokulundan yada; 0392 650 2000 – 1454 numaralı telefon ve levetsuner@gau.edu.tr e-mail adresinden ulaşılabileceği ifade edildi. Ankara’da ise; GAÜ Ankara Ofisi, Atatürk Bulvarı NO:127 Selcan İş Hanı Kat:4 NO:403 Bakanlıklar/Ankara adresinden yada, 0312 418 35 30 – 0312 418 35 40 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği ifade edildi.