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GAÜ Geleceğin Bilim Adamlarını Seçiyor

Son Başvuru 8 Nisan 2016

GAÜ Geleceğin Bilim Adamlarını Seçiyor

Son Başvuru 8 Nisan 2016

19 Ocak 2016 Salı 11:14
GAÜ Geleceğin Bilim Adamlarını Seçiyor
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 GAÜ Geleceğin Bilim Adamlarını Seçiyor

Girne Amerikan Üniversitesi 30’uncu yılını kutladığı 2015-2016 Akademik yılında tüm Türkiye’den ve KKTC ‘ den genç mucitlerin heyecan içerisinde bekledikleri Girne Amerikan Üniversitesi 4. Yaratıcı Fikirler Yarışması başvuruları başladı.

Konuyla ilgili GAÜ Halkla İlişkiler ve Etkinlik Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Yükseköğretimde 30 yılı aşkın süredir akademik bilgi birikimi ve deneyimini paylaşan Girne Amerikan Üniversitesi öncülüğü ile 4 .sü gerçekleştirilecek olan Yaratıcı Fikirler Yarışması ile geleceğin bilim insanlarını keşfederek, gençlerin modern bir dünyanın gelişimine katkıda bulunan bireyler olmalarını sağlama amacı taşıdıkları belirtildi.

GAÜ 4. Yaratıcı Fikirler Yarışması’nın son başvuru tarihinin 8 Nisan 2016 olduğu bildirilen açıklamada, gerçekleştirilecek jüri değerlendirmesinin ardından ön eleme sonuçlarının 30 Nisan 2016 tarihinde http://yarismalar.gau.edu.tr web sitesinde açıklanacağı, ön elemeden geçen yarışmacıların ise yaratıcı fikirlerinin detaylı proje sunumlarını 30 Mayıs 2016 tarihine kadar Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Etkinlik Müdürlüğüne posta yolu ile veya elden teslim edilmesi gerektiği ifade edildi. İkinci bir jüri değerlendirmesi ile projelerin değerlendirileceği ve finale katılmaya hak kazanan yarışmacıların 20 Haziran 2016 tarihinde http://yarismalar.gau.edu.tr web sitesinde duyurulacağı vurgulandı.

Büyük Ödül, 3000 TLve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl %100 Hazırlık Bursu

Birincilik Ödülünün, 3000 TL ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl %100 Hazırlık Bursu, İkincilik Ödülünün, 2000 TL Euro ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl %100 Hazırlık Bursu, Üçüncülük Ödülünün ise 1000 TL ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl %100 Hazırlık Bursu olduğu bildirildi.

Son Başvuru 8 Nisan 2016

Ayrıca, GAÜ Liseler Arası Film Yarışması’nın son başvuru tarihinin 8 Nisan 2016 olduğu bildirilirken, yarışmaya katılmak isteyen öğrencileirn, başvuru formu ve detaylı bilgilere yarışmanın resmi sitesi http://yarismalar.gau.edu.tr adresi ile Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Halkla İlişkiler ve Etkinlik Departmanı’na (0392) 650 20 00 nolu telefondan 1165 dahili hat üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.







Son Güncelleme: 19.01.2016 11:15
Anahtar Kelimeler:
GAÜ Geleceğin Bilim Adamlarını Seçiyor
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