GAÜ GASTRONOMİ BÖLÜMÜ DÜNYA STANDARTLARINDA GELECEĞİN ŞEFLERİNİ YETİŞTİRİYOR



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Konaklama ve Turizm Yüksekokulu Gastronomi Bölümü, Dünya standartlarında verdiği eğitim ile geleceğin şeflerini yetiştiriyor.Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Gastronomi bölümünün çok yeni bir bölüm olmasına rağmen, bölümün göstermiş olduğu başarılar neticesinde üniversitenin gururu olduğu belirtildi. Gastronomi alanı içerisinde beslenme ilkeleri, hijyen gibi birsürü alan olduğunu bildirilen açıklamada, bölümün 4 yıl önce kurduğunu ve ozamanlar 20-25 öğrenciyle başlanıldığı ifade edilerek, şu an 200'e yakın öğrenciye sahip oldukları ifade edildi. Günümüzde her yaş grubundan kişilerin gastronomi alanına ilgisinin olduğunu vurgulanırken, yeme-içme ile ilgili herşeyin gastronomi alanı adı altında olduğunu, bu yüzden talebin git gide arttığını ve artmaya da devam edeceğini bildirildi.Gastronomi bölümünü tercih etmek isteyen üniversite adayları için yapılan açıklamda ise, bölümün yemekle kültürün birleştiği bir alan olduğunu ifade edilirken, Gastronomi alanının tüm dünya yemek kültürünün birleşimi ile oluşan bir alan olduğu, bunun yanında beslenme ilkeleri, hijyen, pişirme ustalıkları, pişirme teknikleri gibi konuların biraraya gelmesiyle gastronominin ortaya çıktığını bildirdi. Üniversiteler bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin başarılarının altyapı ile alakalı olduğunu vurgulanan açıklmada, GAÜ’nün bunu en üst seviyede başardığı ve uygulamada alanında diğer üniversitelere fark yarattıği vurguladı. GAÜ Gastronomi öğrencilerinin uygulama yapabileceği birçok mutfak seçeneğinin olduğunu ifade edilirken, bunun yanında alanında uzman öğretim görevlileri ile çalışıldığı zaman, almış oldukları başarıların ortaya çıktığını vurguladı.GAÜ Konaklama Turizm işletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr Hüseyin Bozdağlar ise yapmış olduğu açıklamasında, Gastronominin sadece kültür olmadığını, kültürü oluşturan tüm öğeleri içine aldığını belirterek, yemek türlerinde yalnızca pişirme odaklı değil, yemeğin geldiği kültür ile birlikte harmanlayıp ortaya sanat koyulması gerektiğini söyledi. Bozdağlar, günümüzde en az iş bulma sıkıntısı yaşanan meslekler arasında Gastronomi alanının yer aldığını belirterek, bu allanda çalışan üniversite mezunu uzman kişilerin, yüksek maaş aldıklarını vurguladı. Gastronomi bölümü öğrencilerine bölüm derslerinin yanında, yönetim dersleride verdiklerini hatırlatan Bozdağlar, bu sayede mezun olan öğrencilerin aynı zamanda yönetici vasfınada sahip olduklarını vurguladı. GAÜ gastronomi bölümünün uluslararası tanınırlığa sahip olduğunu belirten Bozdağlar, GAÜ’nün Fransa'nın en önemli aşçılık okullarıyla ve aşçılık alanında uluslararası değerlendirme litaretürü olan kurumlar tarafından onaylı olduğunu bildirdi.