GAÜ, ESKRİMDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Erkek Kılıç ve Kadın Flöre Eskrim takımları, Konya Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Eskrim Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 3’üncüsü oldu.1 - 3 Mayıs tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi’nde yapılan şampiyonada, GAÜ ) Erkek Kılıç ve Kadın Flöre sporcuları bronz madalya aldı.Girne Amerikan Üniversitesi Eskrim takımı antrenörü Ömer Aydın yaptığı açıklamada, özveri ile yapılan çalışmalarının karşılığını aldıkları için mutlu olduğunu belirtirken, sporcularını bu zorlu müsabakalarda göstermiş olduğu üstün başarısından dolayı tebrik edip bu süreçte emeği geçenlere de teşekkür etti.Aydın idaresindeki Alper Akkuş, Volkan Şener, Utku Tüz den oluşan Erkek Kılıç takımı ve Tuğba Kuru, Aybüke Aksoy, Beril Uslular'dan oluşan Kadın Flöre takımı geçtiğimiz akşam adaya dönüş yaptı.