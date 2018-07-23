GAÜ erken başvurularda burs vereceğini açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), erken başvuru yapacak öğrencilerine, kazanılmış diğer burs ve ayrıcalıklara ilave olarak yüzde 20 oranında ek burs katkısı sağlayacağını duyurdu.



GAÜ’den yapılan açıklamada, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarına erken başvuruda yüzde 20 ek burs, ilk tercihe yüzde 75, ikinci tercihe yüzde 50 ve üçüncü tercihe yüzde 20 burs imkanı sunulacağı ifade edildi.



Kazanılan bursların, 7 yıl süreyle, kesintisiz olacağı belirtilen açıklamada, burs hakkının ABD, İngiltere, Moldova, Sri Lanka, Hong Kong, Türkiye ve Kıbrıs'ta yer alan tüm yerleşkelerinde geçerli olduğu belirtildi.