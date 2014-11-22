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GAÜ Eğitim Uçağı Öğretmenler İçin Uçacak

GAÜ SİVİL HAVACILIK EĞİTİMİNDE FARK VE FARKINDALIK YARATIYOR

GAÜ Eğitim Uçağı Öğretmenler İçin Uçacak

GAÜ SİVİL HAVACILIK EĞİTİMİNDE FARK VE FARKINDALIK YARATIYOR

22 Kasım 2014 Cumartesi 14:06
GAÜ Eğitim Uçağı Öğretmenler İçin Uçacak
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GAÜ Eğitim Uçağı Öğretmenler İçin Uçacak

GAÜ SİVİL HAVACILIK EĞİTİMİNDE FARK VE FARKINDALIK YARATIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Havacılık Yüksek Okulu 24 Kasım Öğretmenler gününde İstanbul’dan Ercan Havalimanına zafer uçuşu gerçekleştiriyor.

24 Kasım 2014 tarihinde Ercan Havalimanına inmesi planlanan GAÜ plotaj bölümü DA42 tipi çift motorlu eğitim uçağı öğretmenler için Kıbrıs semalarında uçacak. İstanbul’dan havalanıp Ercan Havalimanı’na iniş yapacak olan GAÜ DA42 eğitim uçağını GAÜ Küresel Bilim ailesi ile Pilotaj ve Havacılık bölümü öğrencileri karşılayacak. Uçakta GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ile GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi Pilot ve Baş Yer Dersi eğitmeni Sezai Demirseren bulunacak.

Pilotaj bölümü ile ilgili GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, küreselleşen dünyada, havacılık sektörünün gelişmesi ve pilot ihtiyacının artması ile birlikte havacılık alanına ilgilinin arttığı bildirildi. Akpınar, bu doğrultuda KKTC’de kurulu bir Üniversite tarafından ilk kez dünya standartlarında büyük bir oluşuma girildiğini belirtiği açıklamada, 3 adet yeni jenerasyon tek motor glass kokpit uçak, 2 adet yeni jenerasyon çift motor glass kokpit uçak ve 2 adet tek ve çok motorlu ileri seviye FNPT uçak simülatörü ile geleceğin lider pilotlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca Akpınar, YÖK ve YÖDAK’tan alınan onayla birlikte eğitime başlandığı belirtilen açıklamada, eğitimlerin teorik kısmının GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde, pratik kısmının ise İstanbul’da bulunan uçuş okulu bünyesinde olmak üzere 2 adımda gerçekleşeceği, her iki merkezde de son teknoloji ürünü simülattörler ile pilotaj eğitiminin verileceği ifade etti. 

Son Güncelleme: 22.11.2014 14:08
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GAÜ Eğitim Uçağı Öğretmenler İçin Uçacak
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