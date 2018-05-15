GAÜ Eczacılık Fakültesi, geleneksel önlük giydirme töreni ailelerinde katılımı ile gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğrencileri "Önlük Giydirme Töreni" ile gelecekteki mesleklerine ilk adımlarını attı.

GAÜ Millenıum Senato Kongre Merkezinde gerçeklesen törene, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turay Yardımcı, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Mehmet İşbir, Eczacılık Fakültesi Farmasotik Botaik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tuba Şerbetçi, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

GAÜ Rektörü Prof.Dr. Kutsal Öztürk yaptığı açıklamada, “Eczacılık Fakültesi ve öğrencilerimizin etkin katılımlarıyla uluslararası düzeyde çalışmalar yapılıyor. Bu gerçekten gurur verici bir olay. Özellikle Barcelona Üniversitesiyle yapılan Twinnet projesi kapsamında onların buraya ziyareti ve bizimde oraya gitmemiz, bizim için çok zor aşamalardı. Öğrencilerimi,dekanımızı ve bu konuda bizlere destek çıkan herkese teşekkürlerimi sunuyorum onları kutluyorum” dedi.

GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turay Yardımcı konuşmasında, “Bu güzel günde birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Türk Eczacılık Eğitiminin 179. yılı. 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlamaları ve fakültemizin geleneksel 3.beyaz önlük giydirme töreni için buradayız. Eczaneler ve Eczane hizmetleri hakkında yönetmeliğin 5’inci bölümünde bulunan önlük mecburiyetini tarif eden 35’inci madde de eczane sahip mesul müdür ve diğer personel beyaz önlük giyecektir. Eczacı önlükleri üzerinde eczacının adı ve soyadı belirtilmesi zorunludur. Beyaz önlük eczacılığın en önemli simgesidir. Tüm insanlara, Mesleğinize ve meslektaşlarınıza gereken saygıyı göstermeniz gerekmektedir. Mesleğiniz ile ilgili her tutum ve davranışınız bir insanın sağlığı ve yaşamı ile ilgilidir.” dedi.

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Mehmet İşbir, “İnovasyonda Eczacılık Eğitiminin Önemi” sunumunu gerçekleştirdi.

İşbir, “Eczacılıkta eğitim iki tane konu başlığı vardır. Eczacılık fakültesini bitiren bir eczacı bir kimya mühendisinden daha iyi bir kimya bilmek zorundadır. Eczacılık direk insanların sağlığı ile ilgilenir. Tüm bu inovasyonları yapabilmek için eczacılık eğitimi yeterlidir, yeter ki bu eğitimi anlanlar aldıkları eğitimin hakkını verebilsinler” dedi. Eczacılık Fakültesi Farmasotik Botaik Anabilim Dali Baskani Yrd. Doç. Dr. Tuba Şerbetçi, “Eczacılık gerçekten çok güzel bir meslek ayrıca keşfedilecek çok yönü olan bir meslek. Çünkü eczacılık tıp, biyoloji, teknoloji, müdendislik gibi alanlara çok dokunan bir meslek o kadar dinç bir yelpazede buluşma sahası var. Eczacılık mesleğini seçtiğiniz için hepiniz çok şanslısınız aslında. Bitkilerle bile tedavilerin başlamış olduğu zaman da her şey mümkündür aslında. Bilimsel yapımızı sağlam tutup doğru olanı halka ulaştırmak sadece eczacıların değil tüm meslek kanatlarının gereğidir. Zihin ile kalbinizi en güzel şekil de dengeleyebileceğiniz eczacılık meslek hayatıdır diyebiliyorum’’ dedi.