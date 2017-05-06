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06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:49

GAÜ EBELERİ, DÜNYA EBELİK HAFTASINI KUTLADI

GAÜ EBELERİ, DÜNYA EBELİK HAFTASINI KUTLADI
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GAÜ EBELERİ, DÜNYA EBELİK HAFTASINI KUTLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ebelik Bölümü, Dünya Ebelik Haftası kapsamında, GAÜ Spectrum Kongre Merkezinde etkinlik gerçekleştirdi.

GAÜ Rektör Yardımcısı ve Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı yapmış olduğu açılış konuşmasında, ebeliğin bir meslekten öte, doğumdan önce ve doğumdan sonra annelere büyük destek veren ve onları huzura kavuşturan; daha bilinçli doğum yaptıran bir alan olduğunu söyledi. Avcı konuşmasının devamında ise;

“Ebelik mesleği ilk insanın doğduğu tarihten itibaren başlamıştır. Ebelik doğuma yardımcı demektir, düzenleyen demektir; doğum olurken bebeğin sağlıklı olması için yapılan süreçtir. İlk insan doğduğunda doğurana yardımcı olan ilk ebeler, mesleği o günün şartlarından itibaren gerçekleştiriyor. Bütün bunlara baktığımızda; yüzyılların geçmesi, insanlığın devam etmesi ebelik mesleğinin de yükselmesini getirmiştir. Ebe sadece doğuma yardım eden kişi değil, doğumun sağlıklı olabilmesi; üremenin sağlıklı gelişmesi için de aynı zaman da bu süreçte insanlığa destek olan kişiler demektir. Ebeler, gebelik olduğu andan itibaren gebe kadının yanında olan sağlıklı doğum yapması, annenin sağlıklı olması için de yardımcı olan kişilerdir. Doğum anında annenin elini tutan ve ona tıbbi destek sağlayandır. Tüm almış olduğu bilgi birikim ve becerileri de anne ve bebeğe uygulayandır. Tüm bunlara baktığımız zaman da ebelik mesleğinin ulvi, saygın ve tabi ki özveri isteyen bir meslek olduğu aşikardır. Ebenin kendinden çok şey vererek, kendinden vakit ayırması gereken bir süreçtir. Ebelik bölümünde eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin ve dünyada bu mesleği yapan ebelerimizin ebeler günü kutlarım ve bu süreçte sağlıklı anne ve çocuklar yetiştirmeleri içinde eğitim hayatları boyunca ve sonrasında da kendilerine kolaylık ve başarılar dilerim” dedi.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk Ebelik Haftası ile ilgili yapmış olduğu konuşmasında, tüm öğrencilerin ve ebelik mesleğini icra edenlerin Ebeler Günü’nü kutlayarak katılımcılara teşekkürlerini iletti. Öztürk konuşmasının devamında, sağlığın her alanda disiplin, ahlak ve sevgi gerektirdiğini belirterek, öğrencilere bu disiplin ve ahlak kuralları çerçevesinde iş dünyasına hazırladıklarının altını çizdi.

Programa konuk olarak katılan Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin’in “Ebeler Dünya’da Fark Yaratır” başlıklı sunumu izleyiciler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Şahin konuşmasında, Ebelik mesleğinin yalnızca belli bir süreden oluşmadığını, gebeliğin sonlanmasının ardından da, ebelere büyük iş düştüğünden ve kişilerin bu sorumluluğun farkına varmaları gerektiğini ifade etti. GAÜ bünyesinde Ebeler Haftasında sunum yapmanın vermiş olduğu mutluluğu da dile getirerek, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı’ya teşekkürlerini iletti.

GAÜ 4. Sınıf Ebelik Bölümü öğrencisi Lütfiye Kübra Çelenk’in günün anlam ve önemi le ilgili yaptığı konuşmasının ardından, Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan “Grup Sinaps”ın müzik dinletisi ile sona erdi.


 
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