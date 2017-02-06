GAÜ Dünya sıralamasında TR Üniversiteleri arasında 6 . sıraya yerleşti
GAÜ Dünya sıralamasında TR Üniversiteleri arasında 6 . sıraya yerleşti
2016 9 . Eduniversal Konvansiyon Sonuç ve Kararları açıklandı . Avusturalya'da gerçekleşen Konvansiyonda 1000 Dekan 154 Ülke ve 1000 Üniversite arasında Dünyanın en iyi işletme eğitimi veren Üniversiteler seçildi . Türk Üniversitelerinin en iyileri arasına 8 Üniversitemiz girebildi .
GAÜ değerlendirme sonuçları sonrasında 5. sırada yer alan Galatasaray Üniversitesinden sonra 6. sırada yer aldı . İlk sırada Koç Üniversitesi yerini alırken 8. sırada ise Marmara Üniversitesi yerini aldı . Seçilen 8 üniversite arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi de Türkiye Üniversiteleri arasında 7. sıraya yerleşti - See more at: http://nehaberkibris.com/haber/gau-dunya-siralamasinda--tr-universiteleri-arasinda-6--siraya-yerlesti/5892/#sthash.OSe3o4gg.dpuf