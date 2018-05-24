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GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı Adaylara Özel Yetenek Sınavını 20 Haziran’da Gerçekleştiriyor

Girne Amerikan Üniversitesi, Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama Ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı adaylara özel, 2018-2019 Akademik yılı özel yetenek sınavını, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü gerçekleştiriyor.

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı Adaylara Özel Yetenek Sınavını 20 Haziran’da Gerçekleştiriyor

Girne Amerikan Üniversitesi, Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama Ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı adaylara özel, 2018-2019 Akademik yılı özel yetenek sınavını, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü gerçekleştiriyor.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:09
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı Adaylara Özel Yetenek Sınavını 20 Haziran’da Gerçekleştiriyor

 Girne Amerikan Üniversitesi, Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama Ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı adaylara özel, 2018-2019 Akademik yılı özel yetenek sınavını, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü gerçekleştiriyor.
Konuyla ilgili GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavı’nın iki aşamada gerçekleştirileceği belirtilirken, aşamalar şu şekilde açıklandı;
1. Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacak. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi, seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.
2. Adayın müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenir. Adaya genel kültür ve mesleki formasyon düzeyini saptamaya yönelik sorular sorulur. Aday ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynar.

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Ayrıca, aday öğrencinin, sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, adayların hareket-dans sınavına gelirken yanlarında rahat edebilecekleri kıyafet getirmeleri tavsiye edildi. İki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacakları vurgulanan açıklamada, kontenjanların 15 öğrenciyle sınırlı olduğu, mülakat sonucunda yapılacak değerlendirme sonucunda ise; %25, %50, %75, %100 burs imkânı verileceği vurgulandı.
SON BAŞVURU 19 HAZİRAN SALI
20 Haziran Çarşamba günü saat 14:00’da gerçekleşecek yetenek sınavı için son başvuru tarihinin 19 Haziran mesai bitimi olduğu ifade edilen açıklamada, sınavın, Girne Amerikan Üniversitesi, Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, Sahne Sanatları Yüksekokulu Binası’nda yapılacağı belirtildi.
Sınava başvurmak isteyen öğrencilerin, başvuru sırasında, Lise Diploması aslı ve fotokopisi, Başvuru formu (kayıt sırasında okulda verilecek), bir vesikalık fotoğraf (fotoğraf son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı), Nüfus Cüzdanı`nın aslını ve bir fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerektiği ve sınav başvuru ücretinin de 50 TL olduğu vurgulandı.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 16:27
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