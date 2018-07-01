GAÜ, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nı kutladı

GAÜ, "DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI"NI KUTLADI.

-Kurucu Rektör Serhat Akpınar, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı.

Girne Amerikan Üniversitesi; 1 Temmuz tarihine denk gelen "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nda, Kurucu Rektör Serhat Akpınar tarafından yayınlanan bir yazılı mesaj ile kutlamalara katıldı.

Kurucu Rektör Akpınar mesajında; "Türkiye Cumhuriyeti'nde 1 Temmuz 1926 Tarihi'nde, genç cumhuriyetin sınırları dahilinde, 'mavi vatan' olarak ta adlandırılan karasuları ve 'onun' limanları arasında yük, yolcu taşıma hakkı yeniden elde edilmiştir. Yani; bir devletin kendi limanlarına, deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık ile; 'Vatan' kelimesinin kara, deniz ve hava egemenliği ile ancak payidar olabilmesinin, önündeki son engel de kalkmıştır. Bu vesile ile; Girne Amerikan Üniversitesi'nin de, özellikle ulusal denizcilik anlayışı ve eğitimi konusunda öncü misyonunun, bu değerler ile harmanlandığını bir kez daha hatırlatıyorum." cümlelerine yer verdi.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'ın yazılı mesajı; "Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız Kutlu Olsun" ifadeleri ile son buldu.