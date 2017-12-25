GAÜ'den BITCOIN İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya, dünya piyasalarını kasıp kavuran ve herkesin gündeminde ki “Bitcoin” kripto para ile ilgili, önemli açıklamlarda bulundu.

Doç. Dr. Akkaya yaptığı açıklamada, Bitcoin’in bir kripto para olduğunu, ancak hiç bir kurum yada bankanın üretmediği bir para birimi olduğunu söyledi. Akkaya, Bitcoin’in temelinde aşırı derecede güvenlikli “Blockchain” diye adlandırılan bir system olduğunu bildirerek açıklamasına şöyle devam etti;

Akkaya. “Bitcoin’in Kağıt Para Gibi Kullanılabilmesi İçin, Çok Uzun Bir Zamana İhtiyacımız Var”

“Blockchain”in, bünyesine bağlı kullanıcı grupları kendi aralarında, matematiksel işlemlerin sonucu gibi çözümler üreterek oluşturmuş oldukları işlemsel gücü minik minik dijital kripto paralara çeviriyorlar ve bunu sistem içerisine yüklüyorlar. Binlerce dolara satılan paraların oluşum hikayesi bu şekilde. Yani matematiksel işlemlerden doğan bu işlem kapasitesini paraya çevirip depolarda saklıyorlar. Bitcoin’in kağıt para gibi kullanılabilmesi için çok uzun bir zamana ihtiyacımız var. Ülkemiz teknolojik olarak çok geri bir ülke sayılmayız aslında. Ancak nüfusun belli bir çoğunluğu hala daha ATM ve elektronik online işlemlerle ilgili bile sorunlar yaşamakta. Bu gibi durumlar bir teknolojiye geçmeden önce bizi biraz yavaşlatmakta. Dünyanın bir çok ülkesinde halen daha internet bağlantıları bile belli bir güçte değil. Bir çok bölgenin internet bağlantısı yok. Bu gibi bir ortamda farklı özellikleri olan bir dünyada global ve ortak bir para biriminin kullanılması oldukça zor olacaktır. Kaldı ki bütün nüfus eğitimli olsun, teknolojiye direkt olarak bağlı olsun ve teknolojik işlemlere yatkın olsun. Bunu sağlamak için de ülkenin teknolojik altyapısının fiberoptik bağlantılarımızın ve bu bağlantıların genişlik kapasitesinin çok yüksek olması lazım ki yaptığınız işlem herhangi bir noktada tıkanmasın ve stabil bir şekilde devam edebilsin.”

Akkaya: ”Bitcoin’in Yükselip Düşmesi, Tamamen Spekülatif Konuşmalara ve Talebe Bağlı”

“Bitcoin işlemlerini denetleyen hiçbir kurum yok aslında. Bu kripto paraların değerini hiçbir kurum belirlemiyor. Bunların arkasında hiçbir ülke veya merkez bankası yok. Bunların değerini belirleyen tamamen alıcıların çokluğu ve ürünün azlığı. Demand-supply dediğimiz arz talep meselesi az bir miktar ürün var ama bunu talep edenlerin sayısı çok olduğu için bu değer katlayarak gidiyor. Değer verilen kişilerin yani bu teknolojik alanlarda veya ülke liderlerinin söylemlerine göre de bu para artıp azalabiliyor. X bir kişi çıkıp da bitcoin değeri 1 yıl sonra sıfır olacak derse; şu andan itibaren düşmeye başlar veya bitcoin gelecekte şurada kullanılacak dese; bu sefer de aynı oranda yükselir. Tamamen spekülatif konuşmalara ve talebe bağlı.”

Akkaya: “Bitcoin Bütün İşlemlerimizi Gerçekleştirebileceğimiz Bir Durumda Değil”

“Şu anda elinizde bitcoin olsa bununla yapacağınız şeyler sınırlıdır. Gidip bir markete bir ekmek alamazsınız veya bir araba alamazsınız. Ancak, Paypal son zamanlarda bitcoin ile alışveriş yapılmasına izin verdi. Yani para transferlerinde kullanabiliyorsunuz. Bazı şirketlerin şu sebepten dolayı, şirket sahiplerinin bitcoin ile yatırım yapma isteklerinden dolayı bitcoin bazı şirketler tarafından para olarak kabul ediliyor ama bunun sayısı çok az. Bitcoin bütün işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir durumda değil.”

Akkaya: “Bitcoin, Siz Kullandığınız ve Talep Ettiğiniz Sürece Değer Kazanacaktır”

“Bitcoin’e kısa vadede belki yatırım mantıklı olabilir ama, her suni olan şeyde olduğu gibi, bu sanal ortamda oluşturulmuş bir değer. Bunu siz kullandığınız ve talep ettiğiniz sürece değeri artacaktır. Siz bir yatırımcı olarak yüzlerce veya binlerce Bitcoin aldıysanız, bunun size yükseleceğini yada düşeceğini yada sıfır olmayacağını kimse garanti edemez. Bitcoin 2008 yılında başladı ama o yıllarda çok önemsizdi. 2010 yılında binlerce bitcoin karşılığında 2 tane pizza alınmıştı. Bugün 1 Bitcoin yaklaşık 20 bin dolar civarlarına tırmanmakta. Bu ani yükselişin; günün sonunda aynı şekilde düşmeyeceğini kimse garanti edemez. Kullanım alanları, bunu destekleyen ülkeler artmazsa eğer, belli bir noktadan sonra yatırımcı farklı bir noktaya kayar ve bunları elinden çıkarmaya çalışır. O zaman değerinin aşırı bir düşüşe geçeceğini tahmin ediyorum.”

Akkaya, “Bitcoin, Para Olarak Çok Güvenlidir”

“Bitcoin, para olarak çok güvenlidir, sizin bu sistemi kırıp oradan bir işlemi silmek için yada düzenlemek için sırasıyla bütün blocklarda değişiklik yapmanız gerekir ki; bu günümüz bilgisayar teknolojisiyle imkansızdır ve quantum seviyesinde bilgisayarlar gerekir. Ancak, sizin bilgisayarınıza bir virüs saldırısı olup; kullanıcı adınızı ve şifrenizi bir kullanıcı hatası sonucu sizden alırlarsa veya siz unutursanız, o durumlarda çok tehlikelidir. Çünkü “ben şifremi unuttum bana yenisini ver” diyeceğiniz hiçbir muhatabınız yok.”