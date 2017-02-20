GAÜ'den “Ambulans Şoförleri Mesleki Sürüş Teorik Eğitimi”

Girne Amerikan Üniversitesi Ambulans Şoför adayları

“Ambulans Şoförleri Mesleki Sürüş Teorik Eğitimi” aldılar.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Komitesi işbirliği ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Ambulans Şoförlerine, verilen ‘112 Ambulans Şoförleri Mesleki Sürüş Teorik Eğitimi’, KKTC genelinde bulunan üniversite ve özel hastanelerin ambulans şoförleri için de düzenlenmiştir.

Eğitimler, genel trafik kurallarından başlayıp, güvenli sürüş, defansif sürüş, araç bakımı, kontrolleri ve arızaların giderilmesi, Siren ve Işık Kullanımı, Ambulans Kazaları ve Trafik Kazalarında Ambulans Kullanımı, sürüş esnasında şoförün psikolojik ve fiziksel durumu, sürüş öncesi araç ve sürücünün hazırlığı, ambulanslarda hız ve hız kontrolü, araç takip mesafesi, etkin fren teknikleri, kayma ve savrulmalarda araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, tehlikeli yol kesimlerinde ambulans kullanımı gibi birçok konuyu içermektedir.

Eğitime Girne Amerikan Üniversitesi Ambulans şoför adayları Mustafa KELEŞ, Yusuf KARLANKUŞ, Mustafa YILDIZ VE Mustafa FOTALI katılmıştır. Bir gün süre ile iki oturumda gerçekleşen eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olup, Başarı belgelerini almaya hak kazanmışlardır.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı , sağlığın her alanının önemli olduğunu, insan hayatı ile doğrudan bağlantısı nedeni ile güncel olarak takip edilmesi ve hep ileri adım atılması gereken bir alan olduğunu vurguladı.

Ambulans şöförlerinin de acil durumlarda, panik yapmadan, araç kontrol noktasında hakimiyeti kaybetmemesinin çok önemli olduğunu dile getiren Avcı, hem ambulans içindeki, hem de dışında olanların da can güvenliğini tehlikeye atmadan can kurtarmaya katkı koymaları gerektiğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı , bu amaçla Girne Amerikan Üniversitesi’nin de sağlık sistemlerine verdiği önemin bir başka ayağında da Ambulans Şöför adaylarının daha güvenli şürüş yapabilmeleri için verilen kurslara katılarak başarı belgelerini aldıklarını ifade etti.