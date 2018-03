GAÜ'de Kültürel Miras Konularında Önemli Adımlar Atıldı

GAÜ’DE KÜLTÜREL MİRAS KONULARINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI



Sadri: “Kültürel Miras Konusunda Önemli Adımlar Atıldı”



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı, Doç.Dr. Hossein Sadri, fakülte olarak düzenledikleri Cuma Seminerleri’nin önemine dikkat çekerek “Üniversitemiz kültürel miras yönetimi ile ilgili önemli adımlar atarak hem katkıda bulundu, hem de fark yarattı dedi.



GAÜ Medya’nın sorularını yanıtlayan Doç.Dr. Hossein Sadri, önemli açıklamalarda bulundu:



Uzun zamandır GAÜ’nün kültürel miras yönetimi ile ilgili önemli adımlar attığına değinen Sadri, bu konuda hem sivil toplum örgütü olarak bir kültürel miras yönetimi insiyatifi ve Kıbrıs'ın tarihi gelişimiyle ilgili çalışan araştırma merkezlerinin de olduğunun altını çizdi. Sadri, çalışmalar dahilinde uzun zamandır Cumhurbaşkanı’nın kontrolü altında barış müzakerelerinde teknik konuların görüşüldüğü Kıbrıs'da teknik komiteler olduğunun altını çizerek, bu teknik komitenin Kıbrıs'daki tüm tarihi binaların restorasyonuyla ilgili en üst kurul ve merci olduğunu söyledi. Oluşturulan komite ile Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak uzun zamandır ilişki içerisinde olduklarını kaydeden Sadri, bu çalışmalar dahilinde sorumlu oldukları manastır olduğuna değinerek, manastırın restorasyon projesiyle ilgili ve bu projeyi iki toplumun da gündemine taşımayla ciddi çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Çalışmalar ile birlikte hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin, hem de KKTC Cumhurbaşkanı’nın atamış olduğu teknik komite başkanlarıyla iletişime geçtiklerini ifade eden Sadri,kendilerini üniversitemize davet ederek, hem kendi çalışmalarını öğrencilerimize aktarmlarını, hem de bu vasıta ile ileride yapabileceğimiz iş birliklerini gündeme getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.Gelen konukların üniversite adına ve ilerleyen günlerde gerçekleşecek olan işbirlikleri adına da çok önemli olduğuna vurgu yaptı.Rum tarafı adına da gerçekleştirdikleri seminer ve işbirliğinin önemine değinen Doç.Dr.Hossein Sadri iki tarafında katılımı ile üniversitede gerçekleşen Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi üyeleri ile öğrencileri buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını da kaydetti.Doç.Dr.Hossein Sadri ,her iki tarafın da katılımı ile gerçekleşen seminerin GAÜ adına olduğu kadar Kıbrıs için de çok önemli olduğuna değindi.Yapılan toplantı ve görüşlerde GAÜ olarak tarihi mirasa verdikleri öneme



vurgu yapan Sadri , Kıbrıs’ta yapılacak tarihi miras alanındaki çalışmalara katkı sunmaya hazır olduklarını kendilerine de aktardıklarını ifade etti.



GAÜ’nün global bir üniversite olduğuna değinen Sadri , GAÜ olarak, uluslararası birçok ülkede çok önemli projeler yaptıklarının altını çizdi. Bu başarıların Kıbrıs’ta da daha geniş çapta devam ettiğinin altını çizen Doç.Dr.Hossein Sadri, Kıbrıs'daki sosyal meselelere ülkenin problemleri bizim problemlerimiz diyerek bunların çözümü noktasında projeler üretiyoruz ve üniversite olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini dile getirdi. Sadri , üniversitenin içerisinde kalmamaya ve üniversitenin dışarısına da hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirerek , bu nedenle de bu ilişkilerin üniversite için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bu ziyaretlerin, ilişkilerin resmiyete taşınması olduğunu ifade eden Sadri , konuşmasının devamında ilişkilerin daha da ilerlemesi noktasında Mimarlık Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri ile çalışmalarını sürdüreceklerini de kaydetti.



GAÜ olarak, geçtiğimiz senelerde tarihi miras alanında gerek Lefkoşa'da, gerek Girne'de, gerekse Karpaz bölgesinde önemli çalışmalar yapıldığına değinen Rektör Yardımcısı Doç.Dr.Hossein Sadri , bu önemli çalışmaları da dünya üniversiteleriyle birlikte yaptıklarının altını çizdi. İtalya'dan çok önemli üniversitelerin Girne Amerikan Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarına değinen Sadri , Roma Sapienza Üniversitesi ve italyadaki Floransa Üniversitesi ile çok değerli çalışmalar olduğunu kaydetti.Mısır'dan, Lübnan'dan ve Türkiye'den birçok değerli akademisyeni Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile buluştuklarını ifade eden Sadri, çalışmalar dahilinde, çeşitli workshoplar gerçekleştirdiklerini ve bu dönemde bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.



Ayrıca, Kıbrıs'ın tarihi mirasının dünyaya tanıtılması, buradaki tehlikede olan bazı tarihi binaların acilen ve hızlı bir şekilde restore edilmesi veya tekrardan işlev kazandırarak halka yeniden sunulması konusunda çalışmaları ve vizyonu ortaya koyduklarına değinen Sadri, bunların hepsi her iki tarafta teknik komiteler tarafından yakından incelenmekte ve yakından takip edilmektedir dedi. Bizi kabul etmelerinin Girne Amerikan Üniversitesi olarak büyük bir onur olduğunun altını çizen Sadri , bunları kullanarak Kıbrıs adasına ve Kıbrıs halkına önemli katkılar sunacağımızdan eminim dedi.



Çok farklı görüşlerden ve farklı mevkilerden kişileri Mimarlık seminerlerine dahil ettiklerine değinen Sadri sadece Kıbrıs’ta değil geleneksel hale gelen Cuma seminerlerinin yurt dışında da duyulduğunu bunu gelen sorulardan da anladıklarını ve öğrenciler adına da çok önemli olduğunu kaydetti.Bir örnek vererek konuşmasını sonlandıran Sadri , bina restorasyonunda bile çok farklı yaklaşımlar olduğunu tamamen aynısı gibi yapmak isteyenlerin yanında çağımızın izlerini de taşımak isteyenlerin var olduğunu ve bunu da her iki taraftan kişileri davet ederek gerçekleştirdiklerini söyledi. Doç.Dr.Hossein Sadri ayrıca Mimarlık Fakültesi olarak istediklerinin öğrencilerin sorgulayıcı , kendi fikirlerini ifade edebildikleri ortamlar yaratmak olduğuna değindi.





Son Güncelleme: 24.02.2016 19:37