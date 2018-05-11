GAÜ Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü ‘Çin Dili Günü’nü coşkuyla kutladı

KKTC’de ilk ve tek olma özelliğini korumakta olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü ve öğrencileri, UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü) 2010 yılında kullandığı altı resmi dilden biri olarak kabul edilen standart ve basitleştirilmiş karakterlere dayalı Çince’ye ait olarak ilan edilen, ‘Çin Dili Günü’ nü kutladı.

KKTC’de ilk defa düzenlenen Birleşmiş Milletler Çin Dili Günü etkinliği, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Okay, GAÜ Beşeri Bilimler Dekanı Prof. Dr. Çiçek Ağayeva, Öğr. Gör. Sait Şahin, Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü akademik kadrosu ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KKTC’de ilk kez geniş kapsamlı olarak Çin ve Çin Dili alanında gerçekleştirilen etkinliğe Güney Kıbrıs Çin Temsilcileri de katılım gösterdi.