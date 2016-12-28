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28 Aralık 2016 Çarşamba 09:31

GAÜ ÇETİNKAYA’DAN İŞLETMECİLERE BÜYÜK FIRSAT

GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü, bünyesinde bulunan Metehan Tesisleri dahilindeki Restorant ve Halı Saha için ihale gerçekleştiriyor.

GAÜ ÇETİNKAYA'DAN İŞLETMECİLERE BÜYÜK FIRSAT
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GAÜ ÇETİNKAYA’DAN İŞLETMECİLERE BÜYÜK FIRSAT

GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü, bünyesinde bulunan Metehan Tesisleri dahilindeki Restorant ve Halı Saha için ihale gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili GAÜ Çetinkaya TSK’dan yapılan açıklamada, bünesinde bulunan Metehan Tesisleri dahilindeki, Restorant ve Halı saha için ihaleye çıkıldığı belirtilirken, ilgilenen işletmecilerin 24 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar başvuruda bulunması gerektiği bildirildi. İhale sonucunda işletme hakkı kazanan işletmecilerinin kullanım sürelerinin, 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2019 tarahilerini kapsayan 2 yıl olduğu ifade edildi.

İhalenin, GAÜ Çetinkaya TSK’nın 22 Eylül 1968, 21 Mayıs 1972 ve 3 Haziran 1992 tarihlerinde toplanan Genel Kurulların kararı ile oluşturulmuş Ana Tüzüğünün; 39(a) maddesi uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi, detay ve başvurularının, 0548 830 05 99 numaralı telefon aracılığı ile yapılabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler
GaüçetinkayaMetehan Tesisleri
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