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22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:39

GAÜ ÇETİNKAYA TOMBALA GECELERİ, 24 TEMMUZ İTİBARİYLE METEHAN TESİSLERİNDE DEVAM EDİYOR

GAÜ ÇETİNKAYA TOMBALA GECELERİ, 24 TEMMUZ İTİBARİYLE METEHAN TESİSLERİNDE DEVAM EDİYOR
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GAÜ ÇETİNKAYA TOMBALA GECELERİ, 24 TEMMUZ İTİBARİYLE METEHAN TESİSLERİNDE DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği tombala geceleri, 24 Temmuz Pazartesi itibariyle GAÜ Çetinkata TSK Metehan Spor Tesislerinde devam edecek.

Konuyla ilgili GAÜ-Çetinkaya TSK’dan yapılan açıklamada, tüm halka açık olarak gerçekleştirilecek tombala gecelerinin, 24 Temmuz itibariyle her Pazartesi; GAÜ Çetinkaya TSK Metehan Tesislerinde devam edeceği bildirilirken, etkinliğin amacının, tüm halkı bir araya getirmek ve kaynaştırmak olduğu vurgulandı. Tombala gecelerinin aynı zamanda, yaz gecelerini renklendirmek olduğu belirtilen, sıcak yaz günlerini serin bir ortamda geçirmek isteyen tüm halkın katılımlarının beklendiği söylendi.

Ayrıca, tombala gecelerinde toplam ikramiyenin 7.000 TL olduğu; TDA ve Macila Autos güvencesi ile 1 adet 2012 model Suzuki Alto, Macila Gold ayrıcalığı ile 1 adet 14 ayar altın kolye ve bir çok süpriz ödülün olduğu belirtilen açıklamada, gecelerin, GAÜ Çetinkaya TSK Metehan Tesislerinde her Pazartesi saat 20:30’da gerçekleşeceği ifade edildi.


 
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