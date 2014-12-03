GAÜ !Ceo'su Yrd Doç.Dr.Asım Vehbi ve Dr. Can Kasapoğlu Nato'nun Dönüşümü İle ilgili rapor yayınladı.

GAÜ CEO’SU YRD. DOÇ. DR. VEHBİ VE DR. KASAPOĞLU NATO’NUN DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ RAPOR YAYINLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Can Kasapoğlu, NATO’da gerçekleşen önemli dönüşüm ile ilgili rapor Uluslararasi Antalya Üniversitesine bağlı faaliyet gösteren Sosyal Ekonomik ve Politik araştırmalar Merkezi tarafından yayınladı.

GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Can Kasapoğlu’nun gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda oluşturdukları raporda, 21. yüzyılın karmaşık tehdit ortamı ve ortaya çıkan yeni güvenlik sorunları karşısında, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) bir süredir önemli bir dönüşüm geçirmekte olduğu belirtildi. 2010 Stratejik Konsept dokümanı tarafından belirtildiği üzere, söz konusu dönüşümün salt teknolojik yetenekler ile sınırlı olmayıp, ittifakın kolektif savunma ve güvenlik işbirliği alanlarında imkan ve kabiliyetlerini yükseltmeye yönelik jeopolitik paradigma ve stratejik düşünce alanlarındaki ilerlemeleri de içerdiği bildirildi. Bu bağlamda Kuzey Atlantik İttifakı, mevcut ve gelecekteki muhtemel tehditlere cevap verebilmek için NATO Müdahale Gücü ve Bağlantılı Kuvvetler İnisiyatifi gibi kritik teşkilat ve konseptleri yürürlüğe koyulduğu ifade edildi.

Ayrıca, NATO üyesi devletlerin savunma ekonomilerinin son yıllarda düşüş eğilimi gösterdiği ve bu durumun ittifak açısından ciddi olumsuzluklar doğurabildiği belirtilirken, bu noktada Akıllı Savunma yaklaşımının önemi bildirildi. Son olarak, mevcut güvenlik ortamının geleneksel ve yeni birçok tehdit ile aynı anda mücadele etmeyi gerektirdiği, daha açık bir ifadeyle, NATO'nun gündemi bir yandan terörizm, siber-savunma, enerji güvenliği gibi konular ile meşgul iken; diğer yandan Rusya Federasyonun askeri modernizasyonu ve jeopolitik hamleleri dolayısıyla Kuzey Atlantik İttifakı'nın özellikle doğu bölgelerindeki üyeleri için Soğuk Savaş dönemini hatırlatan tehdit algılamalarına neden olabildiği vurgulandı. NATO’nun taktik nükleer silahlarının geleceği ve füze savunma konularının, ittifakın transformasyonunu etkileyen önemli faktörler olarakda dikkat çektiği ifade edildi.