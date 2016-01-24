Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

“GAÜ, Bürokrasiyle Boğulmak İsteniyor”

GAÜ Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Güven Arıklı gündemi değerlendirdi‏

“GAÜ, Bürokrasiyle Boğulmak İsteniyor”

GAÜ Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Güven Arıklı gündemi değerlendirdi‏

24 Ocak 2016 Pazar 17:03
“GAÜ, Bürokrasiyle Boğulmak İsteniyor”
banner238

GAÜ, BÜROKRASİYLE BOĞULMAK İSTENİYOR”

Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Evrensel Yayınlar Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Güven Arıklı, katıldığı radyo programında gündemi değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Bir soru üzerine özelde Girne Amerikan Üniversitesi, genelde ise yeni kurulan özel üniversiteleri hedef alan uygulamalara dikkat çeken Arıklı “Düne kadar ülkeye en fazla gelir getirdiği açıklanan sektörün turizm olduğu söylenirdi, bugün baktığımızda ilk sırayı “Yükseköğretim Sektörü” almaktadır” diyerek şunları kaydetti:

“Bürokratik engeller bitmek bilmiyor”

“Her türlü bürokratik engele rağmen başarıyla yürütülen Yükseköğretim Sektörü, çok daha ileri noktalara gitmesi gerekirken bürokrasinin çıkardığı engeller nedeniyle çok çeşitli ve gereksiz sorunlarla zaman ve güç harcamak zorunda bırakılıyor. Üniversitelerle ilgili konulardan biri de, Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararların uygulanmamasıdır. Yargının otoritesini hiçe saymak anlamına da gelen bu durumun ısrarla sürdürülmesi, Hükümet’in de buna çanak tutması anlaşılır bir durum değildir. Tanınmış bir hukukçu dostumuzun da ifade ettiği gibi “Mahkeme kararını uygulamayan devlet kurumlarının yöneticileri, görevini yerine getirmeyerek mahkemeye saygısızlık etmek suçundan tutuklanabilir”

Bu durumun “Balık baştan kokar” özdeyişini akla getirdiğine işaret eden Arıklı “Devlet ve Hükümet yetkilileri eğer bir ülkede yasaları uygulamazsa ve o yasalara uymazsa, vatandaşların yasalara uymasını nasıl talep edeceksiniz?” diye sordu.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi ve kardeş kuruluşu olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin bu ülkede başarının timsali olarak gösterildiğini, bu noktaya ulaşmak için yıllar süren bir başarı öyküsü yazıldığını anlatan Arıklı, “İnanıyorum ki, önümüzdeki 10 yıl içinde Girne Amerikan Üniversitesi ve Lefkoşa’da öğretime başlayan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi hedeflerine ulaşmak noktasında daha da büyük başarılar elde ederek, büyümesini sürdürecektir” dedi.

Yurtdışındaki kampüsler

Girne Amerikan Üniversitesi ve bağlı okulların başta Türkiye olmak üzere bir çok ülkeden talep aldığını, bu taleplerin değerlendirildiğini de hatırlatan Arıklı “Silifke, Susurluk ve daha bir çok bölgeden gelen taleplerin değerlendirildiğini, Afrika, Doğu Avrupa ve Amerika’daki kampüslere ek olarak Türkiye’de de yeni okullar açılması konusunda yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü söyleyebilirim” dedi.

Su projesi

Programda güncel konulara da değinen Arıklı “2016 yılına girdiğimiz şu günlerde ülke gündeminin her zamankinden daha yoğun olduğunu görüyor, kronikleşmiş sorunların çözülmesi bir yana bunlara yenilerinin eklenmesinden üzüntü duyuyoruz” diyerek, CTP-UBP birlikteliği ile kurulan geniş tabanlı koalisyon hükümetinin, aylar geçmesine rağmen adeta kangrenleşmiş sorunlara eğilemediğini, beklenmedik bir şekilde gündeme oturan “Asrın Su Projesi” konusunda farklı yaklaşımlar olduğunu vurguladı.

“Şunu peşinen söylemek gerekir ki; Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri için her türlü fedakarlığı yaparak getirdiği suyla ilgili farklı yaklaşımlar, aslında abesle iştigaldan başka bir şey değildir” diye konuşan Arıklı, “Açık konuşmak gerekirse; Türkiye Cumhuriyeti, bu suyu maddi anlamda bir gelir sağlamak için getirmemiştir, Kıbrıs’ta su kaynaklarının tükenmesi sonucu yaşanan kuraklığın önlenmesi için düşünülmüş, dünyada eşi-benzeri olmayan bir projedir. Umarız aklı-selim galip gelir ve Kıbrıs Türk Halkı, bu suyla hayat bulur” dedi.

Kıbrıs konusu

Programda Kıbrıs konusuna da değinen Arıklı “Kıbrıs’a baktığımızda Rumlar’ın Kıbrıs’ın tamamını kontrolu altına alma çabalarının devam ettiğini, Kıbrıs Türk tarafının ise 40 yılı aşkın süren bağımsızlık mücadelesini taçlandıracağı “onurlu bir anlaşma” için kararlı olduğunu görüyoruz” diyerek şunları söyledi:

Kıbrıs konusuna hakim olan sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs Türkleri’nin haklarını koruma konusunda güven verdiğini öncelikle vurgulayalım. Ancak yakın bir zamanda çözüm olmasını da beklemeyelim. Güney’de seçimler yapılmadan, halktan bir kez daha güvenoyu almadan Anastasiadis’in bir anlaşma imzalayacağı konusunda pek emin değilim. Güney Kıbrıs’ta yapılacak seçimler öncesi bir anlaşma sağlanması için devreye giren ABD’nin İngiliz ve Türkiye Başbakanları ile yaptığı görüşmelerin bir sonuç yaratıp yaratmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz









...............................




Son Güncelleme: 24.01.2016 17:04
Anahtar Kelimeler:
GAÜ Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Güven Arıklı Gündemi Değerlendirdi‏
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim