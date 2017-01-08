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08 Ocak 2017 Pazar 13:13

GAÜ BÜNYESİNDE MERSİN'DE ULUSLARARASI HAVACILIK LİSESİ KURULUYOR

GAÜ BÜNYESİNDE MERSİN'DE ULUSLARARASI HAVACILIK LİSESİ KURULUYOR
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GAÜ BÜNYESİNDE MERSİN'DE ULUSLARARASI HAVACILIK LİSESİ KURULUYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA) bünyesinde Mersin’de kurulacak olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi için ilk adım atıldı.



GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ile Mersinli iş adamı Erkan Koyuncu arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından, Kıbrıs 'a gerçekleştirmiş oldukları ziyaret ile Mersin'e GAÜ işbirliğinde yeni bir vizyon gerçekleştirmek için ilk adım atıldı.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü Başkanlık ofisinde gerçekleşen görüşmelere, Akpınar ve Koyuncu’nun yanı sıra, GAÜ Başkan Vekili Cemile Esenyel, Yönetim Kurulu Üyeleri Ferdiye Ersoy, Aral Doğu, GAÜ İstanbul Anadolu Yakası Koordinatörü Bihter Asena Yanar ile Mersinli Eğitimci Yazar Ahmet Eroğlu katıldı.



Akpınar ve Koyuncu arasında imzalanan protokol anlaşmasının ardından, Mersin’de 2500 m2 alan üzerine kurulacak olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi ile ilgili detaylar görüşüldü. GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi, dünya standartlarında uygulama atölyeleri, laboratuarları ve ileri teknolojik donanımı ile Mersin'in ilk ve tek "Uluslararası Havacılık Lisesi" olarak yerini alacak. Havacılık sektörünün nitelikli insan gücünü yetiştirecek olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi için 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak şekilde hazırlıklar başladı.

GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi’nde okuyacak öğrenciler, sektörel bazda yapılan anlaşmalar, tecrübeli kadro ve uluslararası İngilizce eğitimi ile liseden mezun olunduğu zaman, sektöre daha hakim; daha bilinçli bireyler olarak akademik eğitimlerine başlamış olacaklar.



4 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı lise programı olarak kurulacak olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi, Mersin'de ilk ve tek olmasının yanında, uygulayacağı kaliteli eğitim ve teknolojik alt yapı imkanları ile havacılık sektöründe adından sıkça söz ettirecek. GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin bir diğer avantajı ise, GAÜ bünyesinde bulunan Pilotaj bölümü ve Uluslararası Havacılık Akademisi olacak.


 
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